Catherine Ringer se confie sur son prochain album attendu en novembre

Patrick Fiori fait son grand retour. Trois ans après l'album Choisir, Patrick Fiori publiera le 29 septembre un tout nouveau disque intitulé Promesse. Il en peaufine encore l'enregistrement mais voici le premier extrait. Cette nouvelle chanson, dont il signe paroles et musique, s'appelle Où je vis.



Catherine Ringer sera aussi l'une des têtes d'affiche de l'automne. Elle révèle ce matin sur RTL son prochain projet. Six ans après Ring n' Roll, l'ex-Rita Mitsouko vient tout juste de terminer l'enregistrement de son deuxième album solo. Un opus qui fera suite à A New Tango Song Book, disque parenthèse que Catherine Ringer avait enregistré avec le collectif Plaza Francia.

Ce nouvel album sortira le 3 novembre prochain et Catherine Ringer en dit plus : "J’ai pris du plaisir à chanter de belles chansons en espagnol, en argentin, de chanter du tango. Mais je suis revenue à ce que je faisais avec les Rita, toute seule après. Les chansons sont toutes un peu différentes, ça peut être des sensations personnelles comme des petites histoires de genre, des chroniques, des fantaisies. Il s’appelle La Cuisine de Tatie Cathy, chroniques et fantaisies".

Un EP de Coldplay

Le groupe Coldplay dévoile une nouvelle chanson, extraite de Kaleidoscope, un mini-album de cinq titres qui sera disponible vendredi en téléchargements. Coldplay n'avait rien sorti depuis un an et demi. Cet EP est dans la droite lignée de leurs dernières productions. La chanson qu'on découvre ce matin s'appelle Aliens, un morceau dans lequel Chris Martin, le chanteur de Coldplay se met dans la peau d'un migrant.



Elle terminera sa tournée française le 20 juillet et Céline Dion sera de retour dans les bacs le lendemain, Steven. Son nouvel album en anglais devrait sortir en 2018 mais pour faire patienter ses fans, Céline Dion publiera le 21 juillet une triple-compilation intitulée Un peu de nous. Les deux premiers CD rassembleront ses plus grands succès francophones et le troisième des versions instrumentales ! Idéal pour vos soirées karaokés !