L'actrice Coline d'Inca, au centre, en compagnie d'autres actrices de "Plus belle la vie" en 2008

publié le 10/11/2017 à 04:37

Elle interprétait le personnage de Sibylle dans Plus belle la vie entre 2008 et 2013. Quatre ans après avoir quitté la série diffusée sur France 3, la comédienne Coline d'Inca a assuré dans une série de tweets repérés par Ouest France avoir été victime d'agression sexuelle en plein tournage. La jeune femme âgée de 18 ans à l'époque accuse un membre de l'équipe de réalisation sans toutefois le nommer.



Selon la comédienne, l'homme l'aurait "plaquée contre un mur" avant de lui attraper la poitrine. Le tout dans le but de "montrer à [son] partenaire comment il doit jouer sa séquence". La jeune femme révèle également s'être confiée à une personne de l'équipe qui n'aurait rien fait pour lui venir en aide sous prétexte qu'il était ami avec l'agresseur présumé.

Dans le sillage de l'affaire Harvey Weinstein, du nom du puissant producteur américain accusé d'agressions sexuelles et de viols, de nombreuses femmes ont témoigné des violences sexuelles qu'elles ont subies, notamment via le hashtag "Balance ton porc".

2/2

... il me plaque contre le mur et me chope les seins devant TLM pr montrer à mon partenaire comnt il doit jouer sa séquence.

Jai 18ans — Coline D'Incà (@colinedinca) 17 octobre 2017

Dans une lettre ouverte à paraître dans le JDD samedi 11 novembre, une centaine de femmes journalistes, artistes ou scientifiques exhortent Emmanuel Macron à mettre en place un plan d'urgence pour lutter contre toutes les violences sexuelles.