Cet article contient des spoilers sur l'épisode 4 de la huitième saison de The Walking Dead. Nous vous invitons à regarder l'épisode, diffusé en France sur OCS ce lundi 13 novembre 2017, avant de lire les paragraphes suivants.



L'épisode est intitulé "Some guy" ("Un type lambda") et se concentre presque exclusivement au personnage du roi Ezekiel. L'épisode laisse notamment entrevoir le passé de ce personnage si charismatique et sa rencontre avec la tigresse Shiva. Un épisode d'une cruauté terrible pour Ezekiel.

Le roi Ezekiel a décidé de mener la bataille pour son Royaume et ses valeurs. Il a rassemblés les hommes combattants de son clan pour mener une offensive majeure et sauver son territoire et ses valeurs "sur la terre des mort". L'épisode s'ouvre sur un discours exalté du roi alors que ses troupes et lui-même font leurs adieux aux femmes et enfants du Royaume. "Nous sommes un", hurle-t-il alors que la foule se masse autour de lui, convaincue et rassurée.

La méthode Carol

De la bataille, les réalisateurs de The Walking Dead ne nous montrerons rien. Le montage est là pour montrer l'absurdité de son discours face à la réalité. Dans un plan, Ezekiel est entouré des siens, vivants et galvanisés par ses mots. Le plan suivant, il est enseveli sous les corps de ses hommes. On comprend alors que la bataille n'a guère tourné à l'avantage d'Ezekiel. Défait, il crie son désespoir devant les corps... jusqu'à ce qu'ils se raniment pour tenter de le dévorer. On se demande seulement, après 8 saisons, comment des personnages expérimentés peuvent prendre un tel risque devant des cadavres frais.

L'épisode joue sur les contrastes. La grandiloquence inefficace d'Ezekiel jure avec l'opération, discrète et menée sans discours, de Carol. Elle agit seule, dans l'ombre, et semble bien plus utile. Isolée, elle arrive à tuer une grande partie des hommes de Negan et semble sur le point de sécuriser les mitrailleuses qu'ils sont venus chercher. Elle se retrouve alors dans une fusillade qu'elle sait ne pouvoir remporter seule. Par sa ruse et quelques mensonges, elle arrive à s'en sortir au prix de la fuite de deux hommes avec les mitrailleuses. Ils se dirigent à toute vitesse vers Sanctuaire.

Le roi imaginaire

Ezekiel, qui a abandonné sa tigresse Shiva et ne peut donc plus compter sur elle pour le sauver, se fait prendre en otage alors qu'il est poursuivi par son propre groupe devenu une masse de morts-vivants. Le suppôt de Negan compte bien le porter à son maître.



"Tu ne m'utiliseras pas pour faire du mal aux miens", lance alors Ezekiel. "Les tiens ? Ces moutons à qui tu as fait avaler que tu étais un roi ?, lui rétorque-t-il. Tu dois tout à ce chat (Shiva, ndlr). Il t'a offert une ouverture, une bonne histoire. Tu as bien joué tes cartes. Tu t'es bien joué des tiens. Ils ont gobé toutes tes conneries. Ils ont cultivé pour toi, construits des remparts pour toi. Tu as causé leur mort et regarde : ils te suivent encore", ironise l'homme de Negan alors qu'ils marchent à quelques mètres des anciens soldats d'Ezekiel zombifiés.



Coincé devant une grille, le preneur d'otage se décide à ne plus ramener Ezekiel vivant. Sa tête fera l'affaire. Alors qu'il s'apprête à décapiter le roi avec sa propre canne-épée, il se fait découper en deux par la hache d'un des sujets de Sa Majesté : Jerry. Malgré cette hache, Jerry et Ezekiel ne parviennent à franchir la grille. Ce ne sera que grâce à Carol et ses bons réflexes qu'ils réussiront à fuir.

Sur le chemin du retour, Carol ne s'inquiète pas pour les mitrailleuses. Elle sait que Rick et Daryl vont tout faire pour stopper le convoi. L'un sur sa légendaire moto et l'autre dans une Jeep, ils prennent en chasse les sulfateuses. La scène d'action est sans enjeu tant on pressent la victoire de nos deux comparses sur ces inconnus.

Le sacrifice de trop

Carol, Ezekiel et Jerry sont dans une situation plus compliquée. Le roi est blessé et manifestement bouleversé par cette journée. Ses certitudes flanchent. Il demande à Jerry de ne plus l'appeler "Majesté". Un flash-back nous permet de comprendre le passé d'Ezekiel : il n'était qu'un gardien de zoo, amateur de théâtre. Après la mort de tant de ses compagnons Ezekiel semble convaincu de n'être qu'une supercherie. Il demande plusieurs fois à Carol et Jerry de l'abandonner ; proposition qu'ils refusent.



Encerclé par les zombies dans un ruisseau, le groupe est sauvé in extremis par Shiva. Malgré la quantité d'humains tués dans cet épisode, c'est la mort de la tigresse qui demeure la plus déchirante dans cet épisode 4. L'animal - arme de choix fidèle et innocente et véritable couronne du roi Ezekiel - meurt dévoré devant son maître désespéré. Les trois regagneront finalement le Royaume devant des femmes et des enfants choqués par cet échec et un roi qui a perdu toute sa superbe.

