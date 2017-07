Ophélie Meunier, Julian Bugier... Qui sont les jokers des JT de l'été ?

publié le 06/07/2017 à 09:10

Certains sont déjà connus et viennent "dépanner" durant l'été ou les weekends afin d'assurer la continuité des journaux télévisés. Mais d'autres sont sur des tranches horaires ou des chaînes à l’audience plus réduite et profitent donc de l'été pour être propulsés sur les chaînes premium de leur groupe.



Avec le début de la grille d'été des différentes chaînes dès lundi 10 juillet, les visages intérimaires deviendront plus présents, et de nouvelles têtes se relaieront sur les différents JT.



À tout seigneur tout honneur avec TF1, dont le 20 Heures est le fleurons de la présentation de JT, même si David Pujadas a fait du journal de France un concurrent et un rival. La Une, dont les éditions sont présentées par Gilles Bouleau en semaine et Anne-Claire Coudray du vendredi au dimanche, remplacera ses numéros 1 par deux jokers habituels.

Une équipe bien rodée sur TF1

Ainsi, Julien Arnaud prendra place en semaine et Audrey Crespo-Mara le weekend. Présentateur de La Médiasphère sur LCI, il est habitué à ce costume puisqu'il a été le joker de Claire Chazal les weekends avant de devenir celui de Gilles Bouleau depuis 2012. Intervieweur politique sur LCI, il y a été remplacé dans ce rôle par Audrey Crespo-Mara, devenue elle-même joker d'Anne-Claire Coudray.



Elle aussi pur produit de la maison TF1 et sa pépinière LCI, elle a été en 2015 la joker de Claire Chazal lors du congés maternité d'Anne-Claire Coudray. Audrey Crespo-Mara sera également à l'antenne le weekend pour le Journal de 13h, présenté en semaine par Jacques Legros, historique doublure de l'inoxydable Jean-Pierre Pernault.

M6 lance une équipe 100% féminine

Les autres chaînes aussi changent de têtes pour leurs journaux d'information. Ainsi, M6 remplace Xavier Desmoulins par Ophélie Meunier sur le 19:45, habituelle présentatrice de Zone Interdite et ancienne chroniqueuse Yann Barthès avant de présenter seule l'émission média Le Tube sur Canal+. Elle prendra le relais sur le JT de M6 du 24 juillet au 17 août inclus. Entre temps, du 17 au 21 juillet, c'est Diane Douzillé qui assurera en semaine la présentation des deux JT de M6, le 12:45 à la place de Kareen Guiock et le 19:45.



Arrivée à M6 en stage pendant ses études, Diane Douzillé y est restée pour signer des chroniques dans les JT avant de devenir joker. Le weekend, en remplacement de Nathalie Renoux, Marie-Ange Casalta assurera les édition info de la chaîne. Issue de la chaîne du groupe W9 où elle présentait des magazines d'investigation, elle est habituée à endosser le rôle de remplacement des têtes d'affiche. M6 signe ainsi à la présentation une escouade 100% féminine.

France TV tente le renouveau

Côté France Télévisions, les nouveautés ne manqueront pas. Sur France 3, Djamel Mazi habituellement sur Franceinfo, présentera les journaux du 12/13 et du 19/20 les trois premiers week-ends du mois d'août en remplacement de Catherine Matausch. Il avait fait ses armes auparavant sur M6 et Itélé. Le Grand Soir 3 sera lui présentée par Karine Sigaud-Zabulon en remplacement de Francis Letellier du 7 au 17 août. Les téléspectateurs de France Ô reconnaîtront la présentatrice qui officie le reste de l'année sur Info Soir à 18h30.



Emilie Tran-Nguyen devrait elle avoir sur le 12/13 son joker habituel à sa place, à savoir le journaliste habituellement spécialiste en économie David Boéri. Quant à Carole Gaessler, son joker sur le 19/20 devrait être Virna Sacchi. La journaliste franco-italienne issue de la maison France 3.



Côté France 2, la ligne reste classique malgré le départ de David Pujadas, qui a obligé Julian Bugier à prendre la présentation du 20 Heures au pied levé. Le journaliste assurera l'été sur la deuxième chaîne en semaine et Leila Kaddour-Boudadi remplacera Laurent Delahousse le weekend sur les éditions de 13 Heures et 20 heures. En semaine, ce sera Nathanaël de Rincquesen qui présentera le journal de la mi-journée du 10 juillet au 6 août puis du 21 août au 3 septembre. Julien Benedetto, habitué des journaux de la matinale Télématin, prendra ainsi les commandes pendant une semaine du 13 Heures du 7 au 13 août. Jean-Baptiste Marteau sera lui à la présentation pendant une semaine ce même mois, du 14 au 20 août.