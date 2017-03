publié le 17/03/2017 à 09:26

TF1 garde la première place. Jeudi 16 mars, Section de recherches a attiré plus de 5.7 millions de téléspectateurs, et 24% de part d'audience. La série policière se place ainsi loin devant toutes les autres chaînes.



Mais une des chaînes de la TNT réalise un très bon score. Il s'agit de W9 qui dépasse les 2 millions de téléspectateurs. Il faut dire que la chaîne diffusait le match retour de l'AS Roma contre l'Olympique lyonnais en Europa League. Une rencontre victorieuse pour le club français qui se qualifie face aux Italiens, et enregistre 9,3% de part d'audience.

Juste devant W9, sa cousine M6 a rassemblé 2.5 millions de personnes devant Scorpion, sa série américaine qui est repartie pour une troisième saison. Envoyé Spécial sur France 2 qui abordait notamment le sujet Front national et des finances européennes a attiré 1.9 million de Français (10% de part d'audience) quand 1.3 million de personnes ont regardé France 3 et son Ennemi public numéro 1. Aucune autre chaîne ne frôle le million de téléspectateurs.