publié le 07/05/2017 à 13:19

Le parler vrai de Régine sévit à nouveau. Suite des confidences de l'amie des stars au micro d'Eric Dussart et de Jade. Tendre, émouvante, celle qui a côtoyé Jackie Kennedy ou Gainsbourg peut se montrer aussi très sévère vis à vis de ses contemporains actuels. Ne surtout pas lui parler de Benjamin Biolay et de ses compositions: "Je n'aime ses chansons, je n'aime pas le personnage non plus." lance-t-elle. Elle n'est pas plus clémente avec Alma, la représentante des couleurs de la France à l'Eurovision: Lorsqu'Eric Dussart lui demande si sa chanson a une chance de remporter le concours, la réponse fuse: "Bah vous savez le mauvais goût existe partout. Pourquoi pas ?" Côté télé, si il y a un animateur qu'elle ne laisserait pas entrer dans ses établissements, c'est Nagui: "Je ne suis pas en bons termes avec lui." révèle-t-elle. (voir video)



Rendez-vous à 13H30 pour tout connaître des goûts télé de Régine dans les différentes séquences de l'émission comme le Carnet de notes, le Jukebox RTL, le Plateau télé de l'invité. Dès 14h, le replay.

Excellent dimanche à l'écoute de la télé sur RTL!