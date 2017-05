publié le 08/05/2017 à 09:57

L'élection présidentielle a passionné les Français dimanche 7 mai. L'émission spéciale présidentielle de TF1, en partenariat avec RTL, présentée par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau a attiré 5,6 millions de personnes pour 22% de part de marché. Au coude-à-coude, la soirée présidentielle de France 2, animée par David Pujadas et Léa Salamé, a été suivie par 5,8 millions de citoyens, ce qui représente 24,5% des audiences.



Un peu plus loin sur France 3, la série Comissaire Magellan a été visionnée par 2,78 millions de téléspectateurs. Sur M6, le blockbuster Disney Pirates de Caraïbes : La Fontaine de Jouvence a fait voyager 2,76 millions de téléspectateurs, pour une part d'audiences de 11,6%. Le Festin de Babette, sur Arte, de son côté recueille 1 million de téléspectateurs, tandis que le film Tchao Pantin, avec Coluche et Richard Anconina, a été regardé par 681.000 téléspectateurs.