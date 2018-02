Audran Cattin, Louna Espinosa et Tom Rivoire des "Bracelets rouges"

publié le 13/02/2018 à 09:37

C'est une nouvelle belle soirée pour TF1. Le 12 février, le nouvel épisode de la série Les Bracelets rouges avec notamment Cristiana Reali et Michaël Youn, a rassemblé 5,6 millions de téléspectateurs. À cette occasion, la chaîne enregistre une part d'audience de 21,7%.



Un peu plus loin, Rizzoli and Isles sur France 2 cumule 3,25 millions de téléspectateurs (12,2% de part d'audience). La série est talonnée par Scènes de ménages sur M6 avec 3,22 millions de téléspectateurs, pour une part d'audience de 13,7%.

Sur France 3, le documentaire Le monde de Jamy a séduit 2,1 millions de téléspectateurs. La chaîne enregistre une part d'audience de 8,9% pour cette soirée du 12 février. Enfin, Coup de torchon sur Arte de Bertrand Tavernier a été regardé par 1,4 million de téléspectateurs (5,7% de part d'audience).