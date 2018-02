Stéphane Bern veut produire ses émissions

Carole Rousseau refuse de me parler

publié le 11/02/2018 à 14:05

Retour de Stéphane Bern dans "On refait la télé" ! Avec Jade et Eric Dussart, Stéphane nous dit tout de ses goûts télés, ses coups de cœur (Stéphane était fan de "Daktari" !), ses coups de gueule, les inimitiés qui peuvent parfois exister dans le métier... il nous parlera du prochain Eurovision qu'il présentera bientôt sur le service public et de son amour du public -qui le lui rend bien !



Le nouveau livre de Stéphane Bern: "Secrets d'histoire - La Renaissance" (Albin Michel)

Bon weekend à l'écoute de la télé... sur RTL !