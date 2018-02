publié le 13/02/2018 à 02:33

Richard Ramos aurait dû vérifier ses sources. Alors même qu'Emmanuel Macron a promis une loi contre les fake news, c'est bien un député MoDem qui en a propagé une fake news dimanche 11 février au soir en direct sur le plateau de "C Politique" sur France 5.



Le député du Loiret était venu dénoncer la présence d’additifs qu'il a qualifié de "toxiques" dans de nombreux produits produits alimentaires vendus en grande distribution. Comme l'avait fait Alexis Corbière de la France insoumise à l'Assemblée nationale, il était venu sur le plateau avec des produits. Parmi eux une salade qui contient selon lui du E330, un additif qu'il qualifie de "dangereux", "toxique" et "cancérigène".

Un caractère dangereux prouvé selon lui par un document qu'il montre à l'antenne. "Je vous ai sorti une liste qui a été publiée par l’hôpital de Villejuif (...) sur les produits cancérigènes et dangereux. Le pire de tous, c’est le E330. […] Il est en rouge partout." Problème : il s'agit d'un document falsifié dont on connaît l'existence de longue date.

Une liste "fantaisiste"

La prétendue liste de produits "dangereux" sur laquelle il s’est appuyé n'a pas été réalisée par l’hôpital de Villejuif. Ce dernier l'a démenti depuis longtemps. Ce document anonyme appelé "tract de Villejuif" circule depuis les années 1976 et a souvent été relayé sur les réseaux sociaux comme le précisait le magazine 60 Millions de Consommateurs en 1976. Une circulaire du ministère de la Santé alerte même à l'époque les préfets sur cette liste "fantaisiste", et porte plainte pour usage de faux lorsque ce tract est diffusé en son nom.



Ce document viral classe 187 additifs alimentaires classés en trois catégories : "inoffensifs", "suspects (en cours d’étude)" et "toxiques-cancérigènes", sans présenter d'éléments probants pour étayer ces allégations. L’exemple de l’E330 présenté par le député MoDem comme étant le plus dangereux est la preuve du caractère infondé de la liste. L'E300 est un acide dit tricarboxylique. C'est simplement l’acide citrique, qui est présent naturellement dans de nombreux agrumes comme le citron. Il n’a en lui-même rien de dangereux ou de toxique.



Richard Ramos aurait donc dû vérifier la pertinence de cette liste avant de fonder son argumentation sur cet additif alimentaire pour lutter contre la grande distribution. C'est une fake news qui vient décrédibiliser son propos ainsi que son combat.

> C Politique, le débat - R. Ramos, J. Gaubert, J. Teulé, S. Benmouffok, C. Askolovitch - 11/02/17