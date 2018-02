Clémentine Célarié & Slimane dans A La Bonne Heure

publié le 12/02/2018 à 12:50

Pour bien commencer la semaine Stéphane Bern reçoit deux invités !

Clémentine Célarié vient nous parler de la nouvelle saison de la série « Lebowitz contre Lebowitz », la série juridico-comique portée par le duo qu’elle forme avec Caroline Anglade.

L'action démarre quelque mois après la fin de la première saison, où Irène Lebowitz a donné naissance à son fils alors qu'elle était en garde à vue, aidée de sa rivale Paule...

Cette nouvelle saison comporte 8 épisodes de 52 minutes, qui seront proposés chaque mercredi sur la chaîne publique à partir du 14 février.



Clémentine nous parle également de son dernier roman: A la folie (Le Cherche Midi), en librairie depuis le 19 octobre.

Et puis le chanteur Slimane, vainqueur de "The Voice" en 2016, vient nous interpréter, en direct, un extrait de son nouvel album "Solune".

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.