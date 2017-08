publié le 08/08/2017 à 09:31

Les amours champêtres continuent de séduire les téléspectateurs. Lundi 7 août, L'Amour est dans le pré est arrivé de peu en tête du match des audiences, rassemblant 3,4 millions de fidèles. Grâce à l'émission de Karine Le Marchand, M6 a pu enregistrer une part d'audience de 17,3%.



Non loin derrière, le prime inédit de Plus Belle la Vie a rassemblé la communauté de fans de la série quotidienne : ils étaient 3,03 millions à suivre les cinq épisodes de la saison 12, diffusés à la suite à cause des Championnats du monde d'athlétisme qui se déroulent à la même heure. France 3 s'offre ainsi un joli score avec 15,3% de parts de marché. Elle devance de peu TF1 et la série Esprits criminels, qui a rassemblé 2,9 millions d'habitués pour 14,5% de parts d'audience.



Les championnats du monde d'athlétisme diffusés sur France 2 ont eux réuni 2,5 millions d'amateurs, pour 13,5% de parts de marché. La compétition sportive devance ainsi France 5 et sa diffusion du feuilleton Le Comte de Monte Cristo, de Josée Dayan : 1,06 millions de téléspectateurs ont suivi le programme.