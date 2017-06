Fabienne Carat de "Plus belle la vie" : "J'ai atteint un stade de quiétude"

publié le 02/06/2017 à 03:32

Pour des millions de téléspectateurs, elle est Samia Nassri de Plus Belle La Vie. Fabienne Carat, l'une des stars de la série quotidienne de France 3 (elle figure au générique du feuilleton depuis douze ans), ne s'en tient pas au rôle qui l'a fait connaître. Cette comédienne accomplie multiplie les projets. De fait, elle tient l'un des rôles principaux du Secret de l'abbaye, un téléfilm diffusé samedi 3 juin à 20h55 sur France 3 : "Un directeur de casting m'a appelée, se souvient-elle. Dans ce métier, il y a des moments où c'est magique, c'est simple, et d'autres moments où les projets n'aboutissent pas. Pour celui-là, en tout cas, ça a été très simple."



Fabienne Carat est également à l'affiche de L'Amour est dans le prêt ?, son seule-en-scène qu'elle présentera à Paris, au théâtre du Gymnase, à partir du 29 septembre : "J'avais envie de raconter l'envers du décor, explique-t-elle. Le prêt immobilier quand on est à deux, c'est l'aboutissement de quelque chose, c'est comme le mariage. Les coulisses de tout ça, c'est beaucoup de paperasse, c'est beaucoup de galères et donc je donne pas mal de conseils, de petites astuces, et je parle aussi beaucoup d'amour, je parle aux célibataires."

Malgré tous ces différents projets, lui arrive-t-il de ressentir que l'étiquette de Plus belle la vie la prive d'autres opportunités ? "J'ai dépassé ce stade. Il y a eu des périodes où j'ai été très heureuse d'y être, d'autres où j'avais envie de faire autre chose (…) Maintenant je suis heureuse quoi qu'il en soit. J'ai atteint un stade de quiétude."