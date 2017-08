publié le 03/08/2017 à 02:12

Londres s'apprête à accueillir les meilleurs athlètes de la planète. Les championnats du monde d'athlétisme débuteront ce vendredi 4 août au Stade olympique de la capitale britannique, pour s'achever le dimanche 13 août. Au programme, dix jours d'épreuves qui verront s'affronter les meilleurs athlètes du monde. Parmi eux, bien sûr, Usain Bolt. Le plus grand sprinter de l'Histoire s'apprête à faire ses adieux à la compétition lors de ces mondiaux, après être repassé sous la barre des 10 secondes, à Monaco, pour son dernier meeting.





Pour profiter de ces dix jours de sport, France Télévisions diffusera les Championnats du monde de Londres, du 4 au 13 août. En plus des journées de compétition retransmises en direct, France 2 et France 3 proposeront aux téléspectateurs dix soirées de prime times, pour revenir sur les grands moments de ces mondiaux londoniens. Le direct est également disponible sur le site internet de France Télévisions.



Les Championnats du monde seront également diffusés sur les chaînes du groupe Eurosport, ainsi que sur leur site web, où les amateurs pourront suivre les épreuves en direct vidéo.

Une compétition qui promet de grands moments de sport

C'est l'un des rendez-vous les plus attendus de ces mondiaux 2017 : la dernière course du légendaire sprinter jamaïcain, Usain Bolt. La finale du 100m homme aura lieu le 5 août à 22h45. Le champion a d'ailleurs confié lors d'une conférence de presse être "pleinement confiant" pour cette ultime compétition, rapporte l'AFP.



Les Championnats du monde 2017 seront évidemment l'occasion de retrouver les athlètes tricolores. Renaud Lavillenie est à suivre lors de la finale du saut à la perche aura lieu le 8 août à 20h35. Kevin Mayer a lui rendez-vous vendredi 11 août pour le décathlon, et Christophe Lemaitre, le jeudi 10 août pour le 200m.



Parmi les autres Français à suivre, on attend Jimmy Vicaut sur le 100m ou Alexandra Tavernier, médaillée aux derniers Mondiaux de Pékin au marteau.