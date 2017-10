publié le 21/10/2017 à 14:31

Les écrivains sont des personnalités difficiles à décrypter. Ne sont-ils pas tous les personnages de leurs romans ? Le "Madame Bovary c’est moi" de Flaubert ne s’applique-t-il pas à toute personne qui écrit des romans ?



De par son signe de naissance, Gémeaux, Guillaume Musso peut en effet incarner tous les personnages qu’il souhaite. Ne dit-on pas depuis la nuit des temps que le Gémeaux est un caméléon qui, tel un des protagonistes de Ray Bradbury dans les Chroniques martiennes prend l’apparence des personnes qu’il approche et s’imprègne de leur psychologie ? C’est une caractéristique typique des Gémeaux, qui lui vaut d’être souple, adaptable et très mobile. C’est aussi le signe des frères et sœurs, un domaine qui apparaît fondateur dans le thème de Guillaume Musso mais dont il ne veut peut-être pas parler tant l’homme, de par son ascendant Scorpion, est réservé, secret et… méfiant.

Mais qui est Guillaume Musso ?

Son thème nous le montre aimant les autres (Vénus en Taureau au Descendant) et en même temps très isolé (Lune Capricorne opposée à Saturne Cancer). Il aime les gens, le monde, et en même temps il en a peur. Et s’il en a peur c’est qu’il est extrêmement sensible à ce qui s’en dégage, au point de sentir, de palper presque leurs malheurs ou leurs bonheurs. Et c’est quelque chose de tellement fort, que Guillaume Musso est obligé de s’en protéger. Alors lui qui aime les gens et le monde, il s’en éloigne, il met des distances. Et puis surtout, il exerce un puissant contrôle sur ses émotions afin qu’elles ne prennent pas le pouvoir et ne le détruisent pas.

Mais Guillaume Musso a trouvé une porte de sortie, la meilleure pour lui : écrire. Écrire, c’est une manière de mettre ses émotions à distance et de s’en débarrasser en les attribuant à des personnages imaginaires qui les portent et les subliment. Et si l’on suit Flaubert, ils ne sont pas si imaginaires que ça, ils sont une partie de l’écrivain qui est au fond comme le rêveur de Freud, qui affirmait en son temps que tous ceux qui peuplent le rêve sont des avatars de celui qui crée le rêve.

Guillaume Musso a une vie onirique particulièrement riche





On pourrait donc peut-être dire que créer un livre, c’est comme créer un rêve et le partager avec le plus de monde possible… et que Guillaume Musso a une vie onirique particulièrement riche. Après, Il faut savoir donner une forme au rêve et c’est là que l’imagination joue son rôle, c’est-à-dire qu’elle habille de réalité les personnages qui sont nés du rêve de l’auteur. L’imagination de Musso est particulièrement bien canalisée dans son thème par une conjonction Mercure/Saturne en Cancer, qui est précisément le signe du rêve et de l’imaginaire.



Autres écrivains Gémeaux : la délicieuse Françoise Sagan, ou Jean-Paul Sartre, qui a quand même écrit Les Mots son autobiographie, ce qui n’est pas surprenant pour l’amoureux des mots (et parfois des bons mots) qu’est le Gémeaux. On pourrait aussi faire du Lacan et dire que le Gé-meaux est celui qui a les mots.