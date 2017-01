Guillaume Musso, auteur le plus lu en 2016 : "J'ai une chance extraordinaire"

La classement annuel des plus gros vendeurs de romans, publié par "Le Figaro", sacre Guillaume Musso... et fait la part belle aux auteurs français.

19/01/2017

Le classement annuel des romanciers les plus lus, réalisé avec le cabinet GFK et publié par Le Figaro, est sorti dans l'édition de ce 19 janvier. Et le premier, plus que jamais en 2016, est Guillaume Musso. Avec le succès de son dernier thriller, La Fille de Brooklyn, mais aussi ses ventes en poche, il totalise plus d'1.8 million d'exemplaires vendus et distance de plus de 700.000 livres celui qui, pour la première fois, se hisse à la deuxième place, un autre auteur de polars, Michel Bussi.



Guillaume Musso, premier de la classe, reste modeste : "On ne s'y habitue absolument pas, parce que tout ça est assez fou, et si on m'avait dit un jour que j'aurais autant de lecteurs, que je pourrais vivre de ma passion, je l'aurais jamais cru", confie-t-il à RTL. "Tous les matins, je continue à me réveiller en trouvant ça miraculeux et en ayant une chance extraordinaire de pouvoir avoir comme métier de me plonger dans mon monde imaginaire."



À la troisième place du classement, Anna Todd, jeune Américaine de 27 ans, auteure de la série érotique After. Autre abonné au succès, Marc Levy occupe la quatrième place. Le phénomène italien, la mystérieuse Elena Ferrante, fait une entrée en force à la neuvième place. Les poids lourds anglo-saxons sont toujours plébiscités. Harlan Coben, Mary Higgins Clark, Stephen King, Michael Connelly, Danielle Steel figurent dans le top 20. Et pas nécessaire d'être hyper médiatisés pour être un champions des ventes, comme on le constate avec plusieurs auteurs français présents dans le classement GFK du Figaro : Françoise Bourdin, Laurent Gounelle ou Agnès Ledig.