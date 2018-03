publié le 30/09/2017 à 14:32

Si l’on parle souvent d’Emmanuel Macron comme d’un jupitérien, ce n’est certainement pas au sens de l’astrologie à laquelle les commentateurs n’ont pas l’habitude de se référer. A priori. Et pourtant cette vielle dame indigne qu’est la science des astres va dans le sens des journalistes politiques



Né le 21 décembre 1977, à Amiens, notre jeune Président est Sagittaire, et Jupiter a fait cadeau à ce signe, le dernier de l’automne, de toutes ses caractéristiques. La Tradition nous dit que le Sagittaire (ou le Jupitérien donc) est une personne autoritaire, qui a besoin d’être importante, soit par son action soit par… son poids, au propre comme au figuré. Le Sagittaire est jovial, profiteur, et adore les nourritures terrestres.



Mais il peut aussi être, comme c’est le cas pour Emmanuel Macron, avide de nourritures spirituelles ; le Sagittaire, surtout quand il a l’ascendant en Capricorne, peut prendre, avec l’âge, des allures de vieil érudit. Il aime apprendre, il a soif d’apprendre : il y a de l’avidité dans beaucoup de domaines chez le Sagittaire et ici elle se manifeste dans le domaine intellectuel où la curiosité est sans limites !

Un grand sens des responsabilités

Son signe de naissance, donc le Sagittaire, est très bien aspecté dans le thème d'Emmanuel Macron et se trouve relié à Saturne, la planète jouant un rôle essentiel voire primordial : celui de modérateur. Saturne canalise la tendance aux excès, lesquels vont céder progressivement la place à la tempérance, celle-ci s’affirmant au fil du temps.

Saturne démontre également un grand sens des responsabilités et une maturité qui détone par rapport aux élans très juvéniles du Sagittaire et qui a pu avoir été acquise trop tôt. En effet, la famille, représentée dans le thème d’Emmanuel Macron par la Lune en Taureau opposée à Uranus, est à la fois aimée et rejetée, ce qui a pu avoir pour conséquence que l’enfant s’est développé plus ou moins en contre, cherchant des chemins de traverse qui l’éloigneraient de modèles qui ne lui convenaient pas.

Toutefois, derrière le flamboyant jupitérien à la fois très chaleureux, très charmant mais très autoritaire, un "Monsieur Je Sais Tout", se cache le sombre et ascétique saturnien.



En effet, notre Président est ascendant Capricorne, un signe dirigé par la sérieuse et rigoureuse Saturne. Cette planète peut parfois donner des personnalités austères et imposer de fortes restrictions à ceux dont elle régit la vie : ils vont vers l’essentiel ainsi que vers une recherche de pureté de l’âme ou du corps. Toute émotion doit alors être contenue dans la mesure où elle dérange un ordre intérieur.

Emmanuel Macron apprend de la vie

Ces tendances saturniennes, dominantes chez Emmanuel Macron, se heurtent bien entendu aux élans enthousiastes et parfois débridés du Sagittaire, lesquels sont particulièrement sans limites dans le thème du Président. Mais, apparemment, c’est toujours Saturne qui gagne.



C’est-à-dire qu’Emmanuel Macron apprend de ses excès et qu’à chaque leçon que la Vie lui impose, il en tire quelque chose de positif, à métaboliser et à mettre immédiatement en pratique. Voilà quelqu’un qui, jusqu’à son dernier souffle, apprendra de la vie.