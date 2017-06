publié le 07/06/2017 à 18:22

Sa tournée a été interrompue brutalement à la suite de l'attentat perpétré à la fin de son show à Manchester, le 22 mai. Ariana Grande reprend son circuit musical mondial mercredi 7 juin à Paris avec un concert à l'AccorHotels Arena placé sous très haute sécurité.



La préfecture de police a annoncé, dans un communiqué diffusé mardi 6 juin, juste avant l'attaque du policier devant Notre-Dame à Paris, "un dispositif particulier" pour ce concert évoquant un "contexte symboliquement fort".

La circulation va être interdite dans la soirée autour de la salle de concert, située dans l'est parisien. Des policiers vont assister les agents de sécurité pour filtrer le public. De même, des patrouilles en tenue comme en civil vont porter "une attention toute particulière aux zones d'attente du public et dans le réseau de transports en commun desservant l'établissement".

Si quelque chose est planifié, on ne peut pas y faire grand-chose. Une fan d'Ariana Grande Partager la citation





Le 22 mai, un kamikaze s'est fait exploser à la sortie du concert de la pop-star américaine à la Manchester Arena, faisant 22 morts, dont sept mineurs, et plus d'une centaine de blessés. La chanteuse avait annulé les concerts qu'elle devait donner à Londres, en Belgique, en Allemagne, en Pologne et en Suisse. Elle était rentrée en Floride avant de participer dimanche à un immense concert de charité à Manchester, accompagnée de stars mondiales telles que Justin Bieber, Katy Perry ou Coldplay.



"J'aimerais vous remercier d'être si forts, si unis, si aimants. Je vous aime tant", avait lancé Ariana Grande au public, souvent très jeune, réuni pour ce concert intitulé One Love Manchester.



Avant son concert parisien, des jeunes fans refusaient de céder à la peur. "Si quelque chose est planifié, on ne peut pas y faire grand-chose, a déclaré une jeune fille de 19 ans, originaire d'Irlande du nord, venue étudier à Paris. J'appréhende vraiment mais je ne veux pas que cela m'empêche d'y aller". Pour son amie, "ne pas aller au concert serait laisser les terroristes gagner, c'est ce qu'ils veulent, ils veulent que les gens aient peur". Après son concert parisien, Ariana Grande doit poursuivre sa tournée vendredi 9 juin à Lyon (Rhône).