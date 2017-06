Ariana Grande va sortir sa reprise de "Somewhere Over The Rainbow" en single

publié le 07/06/2017 à 06:05

Les fans d'Ariana Grande continuent de se mobiliser après One Love Manchester, le concert en hommage aux victimes des attentats du 22 mai à Manchester. La pop star de 23 ans est remontée sur scène le 4 juin, dix jours après l'attaque survenue à la fin de son concert, qui a fait 22 morts et plus d'une cinquantaine de blessés. Pour One Love Manchester, elle était accompagnée des plus grandes stars de l'année de Katy Perry à Coldplay, sans oublier Miley Cyrus et Justin Bieber, afin de lever des fonds pour la Croix-Rouge britannique.



Tous les bénéfices du concert, qui s'élèvent à 8 millions d'euros ont été reversé aux familles des victimes. Pendant la soirée, les stars se sont succédé en interprétant leurs plus grands titres ou lors de reprises inédites comme Dont Look Back in Anger d'Oasis par Coldplay et Ariana Grande, et Somewhere Over The Raibow de Judy Garland par la star qui a terminé la soirée en larmes, à la suite de ce titre.

Les Arianators, les fans d'Ariana Grande, ont tellement été touchés par cette reprise qu'ils ont demandé à la jeune femme de sortir le titre en single. C'est sur Twitter qu'ils ont fait part de leur demande à la star qui a décidé d'honorer cette requête comme le révèle le tabloïd britannique The Sun. "Toute l'équipe d'Ariana Grande fait le maximum en coulisses pour que ce titre sorte en single", a confié une source proche de la star au média. Il n'y a pas encore de date de sortie, mais la pop star ne devrait pas tarder à la dévoiler.

> Ariana Grande - Somewhere Over The Rainbow # Live At Manchester Benefit Concert 2017 HD