publié le 06/06/2017 à 17:44

Le concert caritatif One Love Manchester a touché les spectateurs du monde entier, le 4 juin dernier. Dix jours après l’attentat de Manchester qui a coûté la vie à 22 personnes, Ariana Grande est remontée sur scène avec les plus grands artistes de l'année comme Katy Perry, Coldplay, Miley Cyrus, ou encore Robin Williams et Liam Gallagher, pour un concert en hommage aux victimes de l'attentat du 22 mai. Ce show de plusieurs heures, rempli d'émotions, a permis de récolter 9 millions de dollars (8 millions d'euros), selon le site Forbes, pour la Croix-Rouge britannique.



Tous les fonds ont été reversé aux famille des victimes, grâce à la vente des billets pour le concert, mais aussi les dons réalisés par téléphone et sur le site de la Croix-Rouge britannique. Il est toujours possible de faire un don sur le site Just Giving, qui a déjà atteint plus de 100% de son objectif.

Le concert One Love Manchester a aussi enregistré un beau succès à la télévision. Il a été regardé par 10,9 millions de téléspectateurs en Grande-Bretagne et 983.000 en France, grâce à la diffusion en direct du concert sur TMC.