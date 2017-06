Crédit : KEVIN MAZUR FOR ONE LOVE MANCHESTER / ONE LOVE MANCHESTER / AFP

L'émotion a envahi le Old Trafford Cricket Ground de Manchester ce dimanche 4 juin, lors d'un grand concert hommage aux victimes de l'attentat perpétré à l'issue d'un concert de la chanteuse Ariana Grande, au soir du 22 mai. Ce soir-là, 22 personnes avaient perdu la vie, dont de très jeunes victimes. La plus jeune d'entre elles avait seulement 8 ans.



L'artiste l'avait promis, elle reviendrait dans la ville pour un grand concert, dont les fonds seraient reversés aux victimes. Avec elle, des dizaines d'artistes se sont produits devant près de 50.000 personnes. Robbie Williams, Katy Perry, Justin Bieber, Miley Cyrus ou encore Pharrell Williams, ils avaient tous répondu présents pour des prestations entre larmes et joie.

Une soirée dans un contexte particulier puisque la veille le pays avait, une nouvelle fois, été frappé par un attentat, à Londres.

50.000 personnes observent une minute de silence

Toutes les personnes présentes au Old Trafford Cricket Ground de Manchester se sont recueillies durant une minute de silence en hommage aux victimes de Manchester, mais également de celles qui ont péri dans les attaques perpétrées le 3 juin à Londres.

Ariana Grande reprend "My Everything" avec une chorale d'enfants

La chanteuse, qui a organisé cet événement, a repris l'un de ses titres, My Everything, avec une chorale de jeunes filles. La fillette qui se tenait à ses côtés pendant la chanson, prise d'émotions, s'est effondrée en larmes, suscitant par ricochets les larmes du public.

Les policiers s'invitent dans la danse

Dans la foule aussi, des scènes émouvantes ont eu lieu. Des policiers se sont mis à danser avec le public. Une ronde spontanée s'est ensuite formée dans un beau moment d'échange.

Les producteurs d'Ariana Grande livrent un vibrant discours

De nombreux enfants ont été blessés durant l'attentat de Manchester, et Ariana Grande leur a rendu visite à l'hôpital en compagnie de Scooter Braun, l'un de ses producteurs. "J'ai promis à l'un de ces enfants que je porterais ce message. Il s'appelle Adam, il a 15 ans. Il a perdu sa meilleure amie, explique ce dernier, venu sur scène pour rendre hommage aux victimes et aux blessés. Adam si tu regardes ça ce soir, sache que tu es le héros de tous", a lancé le producteur de la chanteuse.

Chris Martin interprète "Don't look back in anger" des Mancuniens d'Oasis

Le chanteur de Coldplay a repris le tube des frères Gallagher, originaires de Manchester. La voix de Chris Martin a plongé le Old Trafford Cricket Ground dans une vive émotion.

Des pancartes en hommage aux victimes pendant "Angels" de Robbie Williams

Après le passage sur scène de son ancien boys band Take That, Robbie Williams a interprété deux de ses titres, Strong et Angels. Les paroles du premier titre ont été légèrement modifiées pour donner un "Manchester is strong" repris par les quelque 50.000 personnes présentes sur place. Le second a été l'occasion pour le public de brandir des pancartes "to our angels" - "à nos anges" - en hommage aux victimes des attentats de Manchester et, le 3 juin, veille de ce concert, de Londres.