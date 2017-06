publié le 05/06/2017 à 10:51

Le concert caritatif d'Ariane Grande à Manchester, accompagnée des plus grandes stars de l'année a fait vibrer le public du monde entier. Un concert exceptionnel dans la joie et les larmes, deux semaines après l'attentat de Manchester, survenu après le spectacle de la pop star de 24 ans, qui a fait 22 morts et plus d'une cinquantaine de blessés. Outre les performances de Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, mais aussi Liam Gallagher et Miley Cyrus, on retiendra aussi de ce concert, deux moments d’émotion dans le public.



D'abord lorsqu'un policier anglais a rejoint une ronde d'enfants pour une danse de quelques minutes. Une image capturée par la chaîne britannique BBC, qui diffusait le concert en direct, et qui a fait le tour des réseaux sociaux. La séquence s'est déroulée pendant l'une des deux chansons de Justin Bieber, très ému sur la scène.

Les vigiles du Old Trafford Cricket Ground, où se déroulait la soirée, ont eux aussi rejoint quelques jeunes spectateurs le temps d'une danse. Des images qui montrent bien le message qu'à réussi à faire passer cette soirée : l'amour, la tolérance et la solidarité.

