Maison : la peinture à la bombe

La peinture en bombe, c'est l'assurance d'un bricolage simple, rapide et qui peut métamorphoser nos meubles. On secoue la bombe, on pulvérise et c’est déjà terminé ! Il faut juste mettre du papier journal ou une bâche par terre pour éviter de repeindre aussi le sol voire s’installer dans le jardin ou sur le trottoir. Il secouer la bombe pour remuer la peinture, sinon les pigments restent collés au fond. Ensuite il faut vaporiser la peinture à 30 ou 40 cm du support, une fine couche pour éviter les coulures, ça sèche vite donc vous pourrez passer une seconde couche un quart d’heure après. Avant de commencer, faites toujours un essai sur un bout de carton, la bombe peut crachoter au début.



Par exemple, grâce à la peinture en bombe, une table basse défraîchie peut devenir une table en marbre en 5 minutes, avec la bombe "effet marbre". Prenons par exemple la marque Rust-Oléum et qui propose des peintures en bombe vraiment originales. Quand vous allez projeter l’effet marbre, on dirait presque qu’on ajoute du volume, c’est assez épais et c’est vraiment bluffant. Vous avez aussi l’effet pierre pour transformer un pied de lampe par exemple.

Il existe également de la peinture phosphore, qui brille dans la nuit donc, et que l'on peut appliquer en une minute sur l‘interrupteur du couloir, il brillera dès qu’il fera noir. Il y a aussi la bombe néon, qui donne le même effet que nos stylos surligneur, un effet fluo. Il y a du rose, du orange, du jaune, et du vert. Vous pouvez, par exemple, l’appliquer juste sur les tranches d’une étagère. Existe également la peinture ardoise qui permet d'écrire dessus à la craie.

Ces aérosols coûtent entre 7 et 15 euros pour la marque Rust-Oleum.

Brocante : la photo à Chelles

Direction la Seine et Marne pour l'un des grands rendez-vous de l’année pour les passionnés de photo. Ce 19 mars se tient la 37ème Foire Photo ciné-son de Chelles ! Une réunion aussi incontournable que celle de Bièvres pour des collectionneurs qui parfois viennent de très loin pour acheter, vendre ou échanger leurs appareils anciens. Certains exposants arrivent de Russie et de Japon. Et on vous présentera à la fois des objets de collection et des appareils d’occasion.



Avec ses nombreuses versions, le Leica est aujourd’hui l'un des appareils les plus recherchés. La marque Leitz Camera - qui par contraction devient Leica - a été fondée par Ernst Leitz. Sachez déjà que même si leur cote est assez stable, elle reste assez élevée je trouve : si votre appareil est en bon état, et si c’est un modèle basique, il se vendra entre 300 et 400 euros. Cela vous donne idée pour les autres appareils, un peu plus performants. Certains se négocient à 10.000 euros !



L’argentique a de nouveau la cote. Et pas seulement les boîtiers. Les objectifs anciens sont adaptables… et moins chers ! Ensuite les photographes reviennent au tirage papier et cette mode relance le marché de l’occasion argentique. Autre incontournable, le Polaroid. La fabrication des films qui permettent d'utiliser les anciens modèles a été relancée. Ce qui augmente leur intérêt : faites juste attention quand vous en trouvez un, demandez à le tester avec une pellicule, car la pile ne se trouve pas dans l’appareil mais dans le film. Ces anciens polaroids se vendent entre 100 et 150 euros.



Pour préserver votre vieil appareil, attention à l’humidité bien sûr, elle peut déposer des champignons sur le verre. Et ça coûte cher à remettre en état. La Foire Photo ciné-son, c'est place des Martyrs de Châteaubriant, à Chelles (77500).

Cuisine : les fruits de mer dans la pasta

Intéressons-nous aux coques, nettement moins cher que de véritables palourdes. Pour éviter le sable, il n’y a pas 36 solutions : il va falloir les rincer longuement à l’eau très fraîche, avec un peu de gros sel. N’oubliez pas de retirer les coques qui seraient fendues ou celles qui resteraient ouvertes après avoir été rincées. Car les coques, comme chacun sait, ça doit être fermé à double tour ! On va faire une recette de linguine, pas compliquée du tout.



Vous tablez sur 100 grammes de pâtes par personne, ça vous fait un plat unique très généreux. On va les cuire, ces pâtes, dans une large casserole d’eau bouillante salée, avec une petite cuillère à soupe de curcuma en poudre et d’une gousse d’ail entière. Et pendant que les pâtes cuisent là-dedans, dans ce délicieux bouillon doré, vous allez préparer une petite crème. Vous faites infuser quelques brins de thym dans de la crème fleurette à peine chauffée, vous la salez, vous la poivrez, puis vous ouvrez vos coques dans une casserole avec un peu d’huile d’olive, et vous les mélangez, avec leur jus, à votre crème.



Maintenant, vous coupez en lamelles translucides et à la mandoline, un petit bulbe de fenouil. Et à la fin, ce que vous allez faire, c’est égoutter légèrement les pâtes, de façon à garder un peu de leur bouillon de cuisson parfumé au curcuma et à l’ail, puis vous allez les mélanger de suite à la crème et aux coques. Vous les enrobez bien, vos linguine, puis vous ajoutez le fenouil cru, qui va juste tiédir au contact des pâtes bien chaudes.

Jardin : semer nos tomates, oui mais lesquelles ?

Il est venu le temps des semis de tomates ! Et plus particulièrement des hybrides F1. Nous avons voulu des tomates sans maladie, que l’on puisse tripoter dans les rayons et le plus rouge possible. Alors les sélectionneurs ont créé des tomates hybrides rouge pétard et résistantes à tout. Les sélections les plus récentes sont, enfin, non seulement résistantes et productives mais aussi goûtues. On vous recommande quatre variétés découvertes chez une souriante maraîchère, Mathilde, qui a son jardin de libre cueillette à Sauvigny-les-Bois, tout près de Nevers dans la Nièvre.



Leurs noms à ces tomates ? Cristal, Gloriette et Fantasio, que l’on trouve en graine pour quelques euros le sachet. Des tomates hybrides dignes de nos assiettes, à condition de respecter quelques conseils. D’abord, un petit pschitt de bouillie bordelaise sur le feuillage, à la plantation et après chaque pluie. Pour éviter le mildiou.

Ensuite, cueillez vos tomates quand elles sont mûres. Sinon, elles sentiront le carton. L’arrosage ? Régulier. Quand on noie ses tomates d’un coup en été, elles éclatent. Et ne les mettez jamais au réfrigérateur, le froid tue le goût.



Le Jardin de Marigny, Rue de Marigny, 58160 Sauvigny-les-Bois, dans la Nièvre.