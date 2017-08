L'horoscope du 12 août 2017

publié le 12/08/2017 à 08:28

Bélier

Encore chez vous, la Lune est en rapide mésentente avec Vénus, ce qui indique que vous serez moins sûr de vos sentiments, vous ne verrez que les défauts de l'autre. Ce n'est pourtant pas dans vos habitudes, vous vous attardez rarement sur les détails qui clochent, physiques ou côté caractère... Mais Mercure est forte en ce moment, elle est dans son signe (la Vierge) et cela vous pousse à vous lancer dans des réflexions qui ne sont pas toujours positives.

Taureau

Pourquoi en vouloir à quelqu'un dont vous savez très bien, si vous réfléchissez, qu'il ou elle ne changera jamais ? Mais, on vous connaît, vous ne savez pas lâcher prise ! Et là, ce n'est pas positif car vous dépensez votre énergie en vain ! Dirigez-la plutôt vers des objectifs qui sont réalisables, que vous savez pouvoir atteindre parce que cela ne dépend que de vous et de votre volonté. Vouloir changer les autres n'a jamais été un objectif vraiment réalisable.

Gémeaux

On parlait de votre usine à idées hier, elle est toujours très en forme, mais il pourrait y avoir un bug pour ceux qui sont nés début juin. Ça s'embrouille dans votre tête. En cause, une dissonance de Mercure et de Neptune, qui vous incite à ne pas voir la réalité et même à vous faire du cinéma pour ne pas voir cette réalité. Mercure va rétrograder à partir de dimanche et vous pourrez peut-être entamer une réflexion sur vous-même et sur la répétition de certains événements.

Cancer

Quelqu'un, dont c'est l'habitude, pourrait vous faire douter de vous et des choix que vous avez faits ou que vous allez faire. Ne l'écoutez pas, c'est de la manipulation. C'est en tout cas son but, que ce soit conscient ou non et vous ne devez pas le/la laisser faire. Même s'il s'agit de l'un de vos enfants : il/elle n'a pas tous les droits sur vous et il est important que vous lui fassiez passer le message et que vous vérifiiez qu'il a bien été reçu et... compris.

Lion

Une journée encore plus faste qu'hier et le 2e décan aura des opportunités à saisir pendant quelques jours. Prenez aussi des initiatives, vous ne le regretterez pas. Tout ce qui est action (ou réaction) sera suivi d'un résultat positif et si vous défendez une idée, une cause, vous sentirez que ce que vous faites est juste. Les autres ne seront pas très bien avisés de vous faire la leçon, ce serait plutôt à vous de la faire à certains de vos proches. Cela durera toute la semaine prochaine.

Vierge

Mercure s'est arrêtée sur le 11ème degré de votre signe, début du 2e décan, et cela indique que vous êtes fixé sur une situation que vous voudriez bien contrôler. Un problème relationnel avec un proche, dont l'issue ne dépend pas de vous... Ou alors des ennuis avec un objet dont vous avez un usage quotidien et qui fonctionne de manière bizarre. Mercure entamant bientôt une rétrogradation, le problème sera mis en veilleuse, mais reviendra brièvement en septembre.

Balance

Il se peut qu'un proche vous cherche querelle, ou vous pousse dans vos retranchements, mais ne rentrez pas dans son jeu, envoyez-le promener. Plus vous discuterez, que ce soit pour vous justifier ou pour lui faire entendre raison, moins vous serez écouté et vous vous énerverez beaucoup ! Par ailleurs, né après le 11 octobre, si on s'est montré injuste avec vous, vous avez une dizaine de jour devant vous où vous pourrez faire établir la vérité. On vous y aidera.

Scorpion

Vous avez Vénus de votre côté 2e décan et cela vaut tout l'or du monde. Quoi qu'il se passe de contrariant à cause de Mars, vous en découvrirez le côté positif. Et vous verrez que rien ne vous affectera vraiment grâce à cette attitude que vous devriez conserver en permanence ! Dans un autre domaine, ceux qui sont nés autour du 6 novembre reçoivent une harmonie exacte entre Vénus et Neptune qui crée de l'amour inconditionnel de la compassion et même parfois des sentiments très mystiques.

Sagittaire

L'harmonie qui se forme entre Mars et Jupiter va vous être drôlement favorable 2e décan. Vous vous dépasserez côté courage et détermination, rien ne vous résistera. Quoi que vous ayez à faire, et même une compétition sportive, vous aurez un moral de gagnant qui impressionnera vos concurrents, surtout né après le 9 décembre. Né autour du 3 décembre, quelque chose coince : peut-être que vous ne pouvez pas partir en vacances à cause de quelqu'un ou d'un problème de boulot ?

Capricorne

On sait que derrière des apparences un peu froides ou distantes, qui donnent l'impression aux autres que vous les jugez, se cachent des trésors de tendresse. En particulier en ce moment, où Vénus vous invite à montrer davantage qui vous êtes vraiment et ce que vous êtes capable de faire pour les autres. Notamment si vous êtes né autour des 3, 4, 5 voire 6 janvier. Une harmonie entre Vénus et Neptune vous fait fondre de tendresse et, parfois, d'amour.

Verseau

Né entre le 7 et le 12 février, quelque chose ou quelqu'un aura sur vous un effet très stimulant, qui vous permettra probablement de vous débarrasser d'un conflit. On sait que Mars s'oppose à vous en ce moment, cela peut avoir créé un désaccord avec quelqu'un, à moins que votre douce moitié ne soit pas si douce que ça ces jours-ci et qu'il ou elle se montre désagréable. L'ambiance n'est pas top, mais ça va changer parce que vous allez prendre de la hauteur.

Poissons

Jupiter, planète de chance et que votre signe exalte, est en bonne entente avec Saturne, qui vous pourrit la vie 3e décan. Vos affaires devraient aller mieux, et en particulier vos affaires financières (Jupiter occupe un secteur de finances depuis presque un an). Si vous devez une somme aux impôts ou à un autre organisme, vous pourriez trouver un arrangement ; à moins que vous ne receviez un avis d'imposition qui ne sera pas si terrible que ça..