L'horoscope du 10 août 2017

publié le 10/08/2017 à 08:33

Bélier

Ce bon aspect de Mars qui vous donne tant la pêche, eh bien il vous incite aussi à être sans foi ni loi dès qu'il s'agit de vos plaisirs. Personne ne doit vous frustrer. Si vous avez décidé de faire quelque chose qui peut être jugé par votre entourage comme étant risqué, vous n'écouterez même pas les conseils de prudence qui vous seront donnés 2e décan. Vous trouverez d'ailleurs que les autres manquent d'envergure, qu'ils jouent petit bras, comme on dit au tennis.

Taureau

Uranus est toujours très proche de votre 1er décan. Si vous êtes né entre le 20 et le 29 avril, il n'est pas exclu qu'il y ait des retournements de situation et des imprévus. Evidemment l'aspect n'est pas aussi fort que si Uranus était franchement dans votre décan, comme ce sera le cas en mai 2018. Il y aura une difficulté supplémentaire à ce moment-là, donc il ne faudrait pas que vous résistiez trop à ce que la vie vous impose maintenant car ce sera encore plus dérangeant en mai 18 (et même avant).

Gémeaux

Vous êtes de ceux qui ont affaire aux influx de Neptune, l'une représentant une instabilité dans votre travail l'autre vous incitant à croire au pays des bisounours. C'est-à-dire que l'aspect positif qui se forme entre Vénus et Neptune vous fait voir les choses sous un angle qui est plus imaginaire que réel, et qui correspond évidemment bien plus à vos désirs qu'à la réalité pure et dure. Les Gémeaux les plus concernés sont ceux qui sont nés entre le 1er et le 7 juin.



Cancer

Né début juillet, vous allez profiter d'une jolie Vénus dans les prochains jours. Vous serez exalté, élevé par des sentiments très désintéressés et quasi mystiques. Ils peuvent s'adresser à un Dieu, mais il n'est pas exclu que ces sentiments s'adressent à un humain que vous mettez sur un piédestal, qui est en quelque sorte un " dieu " pour vous. Ami, conjoint, enfant peuvent provoquer en vous ces fortes émotions, parfois très romantiques. Tout ce que vous aimez !

Lion

Jupiter et Saturne sont en phase et vous allez en faire votre miel si ce n'est pas déjà le cas ! Un équilibre s'est mis en place pour ceux du 3e décan, nés après le 12 août. Evidemment, il y a moins de passion dans votre vie, Saturne oblige, la vie est peut-être moins drôle qu'avant, mais vous avez davantage de liberté (cela vient d'un bon aspect d'Uranus et Saturne) et cela fait d'ailleurs pratiquement 1 an que vous l'avez gagnée cette liberté. Elle s'est infiltrée dans tous les domaines.



Vierge

Vous avez le choix entre deux aspects de Neptune, un positif qui vous incite à fusionner, l'autre moins positif qui vous oblige à ouvrir les yeux sur vous-même et sur votre manière d'être en relation avec les autres, ou même avec le monde en général. Et cela peut aussi être un aspect fusionnel, en particulier si vous êtes né entre le 3 et le 9 septembre. Avec Neptune il y a toujours un manque de limites, ou parfois en ce qui concerne votre signe en particulier, des limites à faire sauter.



Balance

2e décan, né après le 3 octobre, Vénus s'est installée au zénith de votre zodiaque. Et cela signifie qu'à nouveau, vous allez vous sentir responsable de tout le monde. Cela n'inclut que ceux que vous aimez, bien entendu, et vous prendrez leur bien-être très à coeur. Trop à coeur ! Le bon aspect entre Vénus et Neptune nous laisse penser que vous ne savez pas vous poser de limites en la matière, du moment que vos proches semblent avoir besoin de vous, vous êtes là.

Scorpion

Mars continue à exercer sa domination sur votre 2e décan, et vous-même vous montrez un peu trop autoritaire ou dirigiste. Il faudrait être un peu plus compréhensif si vous ne voulez pas de clash avec l'un de vos proches et même avec votre conjoint dans certains cas. Mais Mars possède de la puissance lorsqu'elle traverse le Lion et n'oublions pas que c'est votre planète maîtresse... Aussi serez-vous très insistant dans votre volonté de décider pour tout le monde.

Sagittaire

Vous aussi vous devez supporter les deux aspects de Neptune, l'un qui vous empêche de construire, l'autre qui semble être trompeur côté sentiments. Mais, l'ennuyeux avec Neptune c'est qu'on ne sait pas, on ne capte pas, on ne comprend pas ce qui se passe. On croit en l'amour, on a la foi, mais on peut aussi savoir, quelque part au fond de soi, qu'on se trompe, que l'autre n'est pas celui ou celle qu'il/elle prétend être. Aussi, soyez vigilant si vous êtes né entre le 2 et le 7 décembre.

Capricorne

3e décan, Jupiter revient dans votre secteur de carrière et y restera jusqu'en octobre. Un temps nécessaire pour évaluer vos capacités en tant que chef d'équipe, ou de service. Avec Jupiter on a souvent une promotion, une nomination et comme elle ne sera plus en dissonance avec Pluton comme ces dernières semaines, vous pourrez profiter pleinement de ses bons influx (né après le 11 janvier). Mais né au début des années 80, on pourrait vous reprocher un excès d'autorité.



Verseau

Né après le 3 février, Mars s'oppose et vous invite à régler un conflit en faisant preuve de souplesse et de conciliation, ou à accepter qu'on vous refuse quelque chose. Mais, dans ce cas, interrogez-vous sur la manière dont vous avez fait votre demande : peut-être que ça n'avait pas l'air d'être une demande mais plutôt une exigence ? Du coup, essayez de reformuler la question la semaine prochaine d'une autre manière, il est possible que cela se passe mieux !

Poissons

Les influx de Neptune vous touchent particulièrement puisque l'astre se trouve dans votre 2e décan. C'est une conjoncture qui vous oblige à vous poser des limites. Quel que soit le domaine qui est en " inflation " depuis quelque temps, il prend de plus en plus de place et vous êtes débordé. Même s'il est question d'amour, celui-ci est envahissant, ou n'est pas ce que vous aviez imaginé au départ : vous avez été trompé. Né entre le 1er et le 7 mars, vous êtes dans l'oeil du cyclone...