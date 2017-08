L'horoscope du 9 août 2017

publié le 09/08/2017 à 07:32

Bélier

Le temps des vacances est peut-être, pour vous, l'occasion de réunir la famille, de ressouder votre clan et cela pourrait être le cas pour ceux du 2e décan. Vénus atteint aujourd'hui le 2e décan du Cancer, votre secteur familial, et cela signifie que c'est en famille que vous vous plairez le plus. Ou avec quelqu'un de la famille en tout cas. A moins que vous ne croisiez quelqu'un du passé, que vous n'avez pas revu depuis longtemps et que vous en soyez ému.

Taureau

Il y a de l'orage dans l'air pour certains du 2e décan, mais l'ambiance sera plutôt cool pour les autres. De vieux amis pourraient faire leur réapparition dans le paysage, certains se manifestant après un long silence. Et, dans ce cas, vous n'aurez aucune difficulté à renouer le contact. 2e décan, l'orage dont il a été question pourrait être atténué par la présence d'un proche qui est de bon conseil et qui joue les modérateurs. Mais cela risque de ne pas suffire (né début mai surtout).

Gémeaux

Si vous voulez qu'on change d'attitude vis-à-vis de vous et qu'on vous considère davantage, c'est vous qui devez changer, évoluer, et non ceux qui vous entourent. C'est facile à dire, moins facile à faire car vous pouvez être persuadé que le problème est chez les autres et non chez vous. Les Gémeaux détestent se sentir responsables et encore plus coupables ! Mais vous n'arriverez à rien si vous ne prenez pas votre part de responsabilité, même si ça vous fait mal !



Cancer

Vous aurez des envies d'ailleurs et ça tombe bien, vous allez peut-être prendre quelques jours pour le 15 août. Mais le Cancer a mille autres manières de s'évader. Sa très prolifique imagination peut lui faire construire des scénarios qui sont souvent beaucoup plus sympathiques que la réalité. Et justement, votre imagination va être décuplée par l'harmonie qui se forme entre Vénus - dans votre signe - et Neptune. Vous fantasmerez sur quelqu'un, ou sur un lieu où vous avez envie d'être.

Lion

Vous fêtez votre anniversaire ? La conjonction Soleil/Mars est toujours là pour vous faire partir au quart de tour et montrer qui est le ou la chef, quitte à aller au clash. Mais la Lune en Poissons vous rendra plus compatissant aujourd'hui et vous avez tout intérêt à mettre de l'eau dans votre vin, si vous voulez être en phase... 3e décan, Jupiter est quasiment de retour, comme en fin d'année dernière et au début de celle-ci : des opportunités vous sont de nouveau offertes.



Vierge

Faites des arrangements avec ceux qui vous entourent, si vous voulez passer une bonne journée ne prenez pas vos proches de front, soyez plus malin que ça. Et vous pouvez très bien l'être, vous pouvez même être parmi les plus rusés... Par ailleurs, une harmonie entre Mercure et Vénus annonce un rendez-vous positif, ou une proposition très tentante, mais ne croyez que ce que vous voyez. Il faut des preuves concrètes, sinon ne misez pas un kopek sur l'affaire en question.

Balance

Tout doucement, sans faire de bruit, Jupiter quitte votre 2e décan et investit le 3e où elle pourrait faire des miracles et résoudre un problème d'ici quelques semaines. Elle va se retrouver face à Uranus dans la 2e quinzaine de septembre et cela peut correspondre à un soulagement chez certains natifs. Surtout ceux qui ont dû gérer un problème relationnel depuis au moins deux ans. Vous avez rejeté ou vous êtes senti rejeté par quelqu'un, et c'est ce qu'il y a de pire pour une Balance.

Scorpion

Prévoyez une bonne journée où vous serez en phase avec vous-même. Pendant la période Lion, il arrive en effet que vous ayez tendance à ne pas vous aimer assez. Vous vous regardez durement et vous faites plein de reproches, mais cela reste intérieur évidemment. Sauf chez certains, qui se débarrassent du problème en le projetant sur les autres. C'est-à-dire en les accusant de ne pas les aimer comme ils le devraient, ce qui est très subjectif de leur part.

Sagittaire

Même si vous êtes de début décembre et que, selon votre opinion, tout va de travers vous parviendrez à conserver une parcelle d'optimisme et de bonne humeur. Le problème avec la conjoncture actuelle (et qui s'installe) c'est que vous risquez de faire des erreurs d'appréciation, de dire de gros mensonges avec une bonne intention ou au contraire que ce soient les autres qui vous truandent. Essayez de prendre du recul, de manière à avoir une vue d'ensemble, de ne pas vous fixer sur les détails.

Capricorne

Vous serez plus communicatif, plus ouvert que les autres jours et cela ne ratera pas, vous serez content de vos relations et, éventuellement, d'une rencontre 2e décan. En effet, Vénus se trouve à présent face à vous et entame un bon aspect avec Neptune qui lui donne une dimension d'amour inconditionnel, fusionnel, généreux, ce genre d'amour qu'on ressent quand on vient de rencontrer quelqu'un. Mais, bien sûr, il peut aussi s'adresser à un enfant et même à votre animal de compagnie.



Verseau

Si un problème d'argent ne fait pas travailler vos neurones, ce sont vos envies, vos besoins à satisfaire qui seront au premier plan. Mais ne demandez rien aux autres ! En effet, les natifs du 2e décan et peut-être d'autres, pourraient essuyer un refus s'ils s'aventurent à demander quelque chose. C'est même l'histoire de votre vie : le Verseau peut demander et recevoir, certes, mais les choses sont beaucoup plus faciles à obtenir quand vous laissez la vie vous les donner.

Poissons

La Lune étant chez vous, ne vous étonnez pas si vous avez plus envie de bayer aux corneilles que de vous lancer dans des activités qui vous ennuient à l'avance. La période Lion exige que même si vous êtes en vacances, vous ayez des petites contraintes quotidiennes qui, éventuellement, peuvent vous plaire mais pas toujours ! Surtout si vous êtes de ceux qui n'aiment pas trop la routine. Ou qui ne l'aiment pas en vacances. Car d'habitude elle vous rassure...