L'horoscope du 11 août 2017

publié le 11/08/2017 à 08:46

Bélier

Avec la Lune dans votre signe, vous serez un peu capricieux et certains se comporteront en enfants gâtés. Et ce sont ceux du 2e décan qui seront concernés ! Mars qui vous envoie de bons influx par ailleurs, vous incite à dépasser les bornes, parfois sans vous en rendre compte ! Et si vos proches vous font des remarques, vous ferez celui ou celle qui ne comprend pas pourquoi on s'acharne contre lui/elle. Non mais, quel comédien !

Taureau

2e décan, né après le 4 mai, Vénus vous caresse dans le sens du poil, un proche vous flatte par exemple, mais il se peut qu'il ou elle ait quelque chose à se faire pardonner. Et vous êtes particulièrement doué pour culpabiliser les autres quand ils se sont mal conduits ; et cela pourrait être le cas d'un membre de votre famille. Mais, il se peut aussi, dans un tout autre domaine, que vous fassiez des travaux chez vous et que ce soit pénible pendant quelques jours.

Gémeaux

Vous aimez les belles idées, toutes celles qui font appel à la solidarité vous plaisent particulièrement. Mais ne vous emballez pas ou vous allez vite déchanter, 2e décan. N'oubliez pas ce que je vous ai dit hier à propos des influx trompeurs de Neptune qui pourraient vous inciter à ne voir que le côté positif d'un projet qui vous plaît, et pas les aspects négatifs dont vous aurez marre très rapidement. Même chose si vous tombez sur une personne qui vous fait le grand jeu de la séduction.

Cancer

Vénus et sa douceur n'ont pas disparu, mais la Lune en Bélier va en sens inverse. Un moment vous serez toute douceur, le suivant vous serez aussi coupant que le diamant. Parce que vous saurez ce que vous voulez et que si on s'oppose à vous ou si on vous résiste, vous ne vous laisserez pas faire. Vénus aura beau vous intimer l'ordre d'être gentil et d'éviter les conflits, votre besoin d'être obéi passera en premier et vous aurez du mal à lutter contre.

Lion

Vous vous réjouirez de tout aujourd'hui, que vous partiez en voyage ou que vous ayez prévu de prendre quelques jours de repos chez vous. Tout vous paraîtra magique, même si vous savez très bien que rien n'est magique en ce bas monde, sauf dans celui de l'illusion. Par ailleurs, né autour du 6 août, vous êtes parmi ceux qui reçoivent la visite de Mars, alors si vous prenez le volant n'appuyez pas trop sur l'accélérateur, sinon vous risquez des problèmes avec la maréchaussée.

Vierge

Vous douterez autant de vous-même que des autres mais le doute peut vous être utile. En effet, il peut vous permettre de ne pas croire en certains mensonges. Nous avons parlé hier des deux aspects que Neptune reçoit et celui avec Neptune peut accentuer l'incertitude dans laquelle cette planète vous met depuis un certain temps. Mais Mercure rétrogradera à partir de dimanche et cela devrait vous aider à y voir plus clair. Ou à être moins dépendant de ce que pensent les autres.

Balance

Vous avez un souci si vous êtes né autour des 4 et 5 octobre, probablement avec l'un de vos proches avec qui vous ne parvenez pas à communiquer de manière normale. Vous ne le/la comprenez pas, ou c'est lui/elle qui fait comme s'il ne vous comprenait pas ou ne vous entendait pas. Et vous, qui êtes essentiellement dans la communication, vous aurez du mal à admettre que l'autre ne soit pas sur la même longueur d'onde que vous.

Scorpion

Ce sont les objets qui vous poseront problème aujourd'hui, ils vous résisteront et vous vous énerverez après eux. Tant que ce ne sont pas vos proches qui trinquent... En effet, vous pourriez être tenté de vous libérer de votre nervosité sur eux, alors qu'ils n'y sont pour rien... Essayez de canaliser ce stress si possible. Ce sera peut-être un challenge pour ceux nés autour du 6, dans la mesure où Mars accentue leur tendance à l'irritation et à réagir un peu durement.

Sagittaire

Ce week-end pourrait être un véritable délice si vous n'étiez pas aussi préoccupé 2e décan. Vous ne profiterez pas à fond des plaisirs de l'existence comme aimez le faire. Or vous en avez autant besoin que de l'air que vous respirez, justement parce ces plaisirs vous permettent de penser à autre chose qu'aux tuiles qui vous tombent dessus, ou qui vous sont déjà tombées dessus. En revanche, 3e décan né en fin de signe, tout va bien parce que vous avez su ou pu changer de direction.

Capricorne

La Lune du jour, en Bélier, fait souvent remonter d'anciennes colères ou humiliations que vous n'êtes pas arrivé à digérer. Sachez que c'est une énergie qui reste coincée, alors que vous pourriez l'utiliser de manière positive, pour vous, et non pour remâcher des choses qui ont perdu leur intérêt et auxquelles la personne responsable ne pense peut-être même plus. Cela dit, beaucoup d'entre vous ont pu se débarrasser de leurs vieilles rancoeurs grâce à la dissonance d'Uranus.

Verseau

On ne peut pas dire que vous ne serez pas réactif aujourd'hui ! Au contraire, il faudra faire attention à ne pas paraître agressif, tant vous aurez la riposte rapide. En particulier si vous êtes du 2e décan né les premiers jours de février : Mars s'oppose à vous et il se peut que vous ayez affaire à quelqu'un qui aura une attitude un peu provocante à votre égard. Mais vous ne pourrez pas vous lâcher complètement la personne en question devant être ménagée.

Poissons

Aujourd'hui, le manque de limites dont nous parlions hier et qui est représenté par Neptune, pourrait vous inciter à dépenser de manière un peu trop impulsive. Le " vrai " Poissons, ou le Poissons ascendant Poissons, a tendance à considérer que l'argent est de passage dans sa vie, qu'il ne peut pas ou ne veut pas le garder pour des raisons qui sont souvent liées à son éducation. Mais peut-être que le transit de Saturne de l'année dernière vous a appris à vous restreindre ?