L'horoscope du 8 août 2017

publié le 08/08/2017 à 06:45

Bélier

Né après le 15 avril, Uranus et votre Soleil sont conjoints et la question de votre avenir se pose. Comment l'envisager sereinement avec de telles contraintes à supporter ? Ces contraintes peuvent être très diverses selon votre thème mais quelles qu'elles soient elles doivent être dépassées pour que vous puissiez vous construire une nouvelle vie, débarrassée de vieux schémas qui n'ont plus cours et qui vous freinaient dans votre évolution personnelle et professionnelle.

Taureau

Il se peut que l'on contrarie vos projets, mais cela n'aura pas une grande importance et vous avez tout intérêt à relativiser si vous voulez passer une bonne journée. Ce qui est possible si vous y mettez du vôtre... Toutefois, il y a toujours la dissonance de Mars (né les premiers jours de mai) qui vous voit encore plus entêté et obstiné que d'habitude, allant jusqu'à la mauvaise foi pour imposer vos volontés. Très logiquement, il peut y avoir un clash en famille.

Gémeaux

Vous ne manquerez pas de toupet, d'audace, de volonté mais certains d'entre vous se sentiront comme tirés en arrière, peut-être parce qu'on tentera de les raisonner. Vous aurez l'impression d'être comme un gamin à qui on fait la leçon et si vous êtes né les premiers jours de juin, cela risque de durer un peu. On peut expliquer cela, pour certains, par le fait qu'ils sont en vacances chez leurs parents, ou que ceux-ci sont en visite chez eux. Et bonjour l'ambiance !

Cancer

Vos amours seront réjouissantes dans les prochains jours, 2e décan. Toutefois, il y aura un bémol et vous ne vous emballerez pas comme vous le faites souvent. Si vous êtes né les premiers jours de juillet, vous serez tenté de vous laisser aller à la passion ou à une relation fusionnelle (comme nous l'avons vu hier), mais il se trouve que Mercure en Vierge vous obligera à réfléchir avant d'agir. C'est-à-dire que, a priori, vous aurez quelqu'un près de vous qui jouera les modérateurs.

Lion

Né en fin de signe, après le 18 août, Uranus fait son job aujourd'hui, c'est-à-dire que vous pourrez avancer sur l'un de vos projets, grâce à une aide parfois spécialisée. Vous n'aurez d'ailleurs (en principe) pas à demander quoi que ce soit, on vous proposera. Toutefois, dans certains cas, vous pouvez être vous-même force de proposition parce que vous avez, ou êtes en train de monter votre affaire et vous êtes à a recherche de fonds ou d'une clientèle...

Vierge

C'est bien simple, si vous n'êtes pas né vers les 4, 5 septembre, vous coulez des jours heureux. Surtout le 1er décan qui va prochainement diversifier ses activités. En effet, Jupiter commencer à vous envoyer des influx, peut-être encore imprécis car elle ne sera réellement en phase avec vous qu'en octobre. Mais ce genre de progression se prépare longtemps à l'avance... Peut-être vous êtes-vous inscrit à une formation pour ajouter une corde à votre arc ?

Balance

Né après le 18 octobre, pour vous aussi Uranus est à l'oeuvre et son opposition avec Jupiter indique qu'une situation qui était très bloquée peut tourner à votre avantage. Nous en avons déjà parlé, il se peut que vous ayez un problème de couple ou avec une personne que vous aimez et avec qui vous avez pris de la distance, que vous l'ayez voulu ou que cela vous ait été imposé. Le mieux serait d'avoir une explication en face à face. Et si votre couple allait mal, une séparation est envisageable.

Scorpion

Votre ambition secrète, car tout est secret chez vous, serait d'atteindre un objectif sur lequel vous fantasmez depuis longtemps. 1er décan, vous n'en êtes pas loin ! Il faut dire que vous avez mis toutes les chances de votre côté et qu'une phase de préparation est entamée avant que vous puissiez atteindre votre but. Mais vous avez toutes les chances et encore un peu de temps devant vous pour être sûr d'avoir pris la bonne direction. La certitude vous manque pour le moment.

Sagittaire

La pleine Lune est active jusqu'au quartier de Lune du 15 août. La section voyage de votre thème est encore dynamisée, alors laissez-vous emporter au bout de la terre. Ceux d'entre vous qui sont passionnés d'astronomie ne manqueront peut-être pas, s'ils en ont les moyens, de se rendre aux USA pour la grande éclipse du 21 août, un événement mondial retransmis par la NASA qui enverra des ballons pour filmer l'événement à 30km au-dessus de la terre.

Capricorne

Vous avez un avantage de taille sur les autres signes, vous êtes souvent bourré de complexes dont vous parvenez à vous débarrasser. C'est presque un exploit ! Demandez aux Vierge ce qu'elles en pensent, elles qui passent leur vie à croire qu'elles ont tous les défauts de la terre. Vous en serez encore plus conscient quand Jupiter vous enverra ses influx, ce qui est déjà (un peu) le cas pour ceux du tout début du signe (nés autour du 22 décembre).



Verseau

Pour vous aussi Uranus fait des siennes si vous êtes né après le 14 février. Un projet qui peut être lié à la communication ou à l'écriture est en train de bien se développer. Mais il y a plein d'autres interprétations : vous pouvez évoluer dans un nouveau milieu, intégrer des nouveaux venus dans le cercle de vos proches, ou encore faire une formation très spécialisée (sciences humaines, sciences, techniques) qui peut avoir un important effet sur le déroulé de votre carrière.

Poissons

Restez un peu en retrait aujourd'hui, observez les autres en attendant demain où vous aurez la vedette parce que vous dégagerez malgré vous une très forte séduction. Pour tout vous dire, la Lune occupera votre signe et sera en harmonie avec Vénus, elle-même bien placée pour le Cancer. Toutefois, certains natifs seront en plein questionnement, surtout ceux qui sont nés les premiers jours de mars : des questions sur l'une de vos relations, qui méritent d'être posées.