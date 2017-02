REPLAY - Au menu cette semaine : la recette du gratin de topinambours, mais aussi de bons conseils pour choisir votre nouveau matelas.

> Maison Jardin Cuisine Brocante du 04 février 2017 Crédit Image : Pinterest Crédit Média : Laetitia Nallet,Sébastien Demorand,Églantine Éméyé,Thierry Denis Télécharger

par La rédaction numérique de RTL publié le 04/02/2017 à 17:49

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Maison : des matelas uniques pour un choix simplifié

On nous dit de changer de literie tous les 10 ans environ, mais le choisir reste un réel casse-tête. Dans les magasins, les vendeurs expliquent que c’est comme un parfum, quand vous avez essayé trois, quatre matelas, vous n’êtes plus capables de savoir lequel vous préférez. Entre ressors, latex ou mousse, on y perd son latin. Il y existe des méthodes pour essayer les matelas, par ex : enlever son manteau, s’allonger et pouvoir passer sa main sous les reins sans s’enfoncer dans le matelas.



La solution : on délègue. On l’achète par internet. De jeunes starups ont bien compris notre problème et ont mis au point un seul et unique matelas que l’on reçoit direct à la maison. On a 100 jours pour l’essayer et si on ne dort pas bien, on le renvoie et on est remboursé. Deux entreprises révolutionnent l’univers du matelas : Tediber (lit double en 140 à 650 euros) et Simba (lit double en 140 à 699 euros).



Le matelas unique a été conçu très sérieusement. Simba a recueilli les données auprès de 10 millions de personnes avec l’aide du Sleep To Live Institute pour mettre au point son matelas qui est composé de 5 couches de mousse à mémoire et de 2.500 ressorts, de forme conique qui permettent de rouler le matelas. Les deux entreprises livrent les matelas roulés dans un carton.

Les matelas Simba

Brocante : un sacré Dénicheur à Bordeaux

Sortir de Paris pour aller découvrir une brocante absolument fourre-tout. C'est le genre de lieu qui donne en quelques secondes un aperçu de cet univers à la fois désuet et très moderne par l'esprit qu’est celui de la brocante. Direction Bordeaux et une boutique au nom qui en dit long : Le Dénicheur ! Il possède toutes sortes d’objets incongrus. C’est en traversant un long corridor rempli à craquer, que vous entreprenez un véritable voyage à travers le 20e siècle. On passe en quelques pas d’une vitrine d’objets publicitaires Coca-Cola des années soixante à une incroyable collection d’ustensiles médicaux. Il y en a pour tous les goûts, affiches de cinéma des années cinquante, vinyles, collections de pichets Ricard...



ierry, propriétaire des lieux, se fera une joie de vous accueillir et de vous parler du passé des objets qui vous auront séduits. Il faut savoir que Thierry a fortement été marqué par deux de ces arrières grands-pères. L’un était cafetier, l’autre amoureux d’objets en tous genres : il fabriquait des couteaux et des briquets à partir d’objets de récupération qu’il glanait dans les tranchés quand il était Poilu en 14/18. Thierry a gardé le goût de la fouille et une nette préférence pour les objets des vieux commerces et des bars cafés. Il a d’ailleurs une très belle collection de siphons anciens en verres à eau de seltz.



Vous pouvez repartir avec une de ces ravissantes bouteilles couleur verre d’eau pour une cinquantaine d’euros. Mais le clou de cette collection, c’est le fameux appareil qui permet de recharger les siphons et de mettre l’eau sous pression. Lui est vendu entre 300 et 350 euros. Pour profiter du Dénicheur, il faut rester vintage et se déplacer, chez Thierry pas de Facebook et autres sites où commander. À l’image de ces 5 habitués qui passent tous les jours, c’est en vous rendant sur les lieux que la magie opérera.



Le Dénicheur est ouvert tous les jours sauf le mardi de 14h à 19h au 12, rue de la Cour des Aides à Bordeaux. Tel : 06.14.47.37.08.

Une vue de l'intérieur du Dénicheur Crédits : Églantine Eméyé | Date : voir la galerie

Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Une vue de l'intérieur du Dénicheur Crédits : Églantine Eméyé | Date : Une autre vue de l'intérieur du Dénicheur Crédits : Églantine Eméyé | Date : Le Dénicheur est installé à Bordeaux Crédits : Églantine Eméyé | Date : 1 / 1 < > +

Cuisine : le gratin de topinambours

Pour le gratin de topinambour, deux accessoires sont indispensables pour la recette : ce qu’on appelle un économe rasoir, qui est très pratique parce que très affûté, et il va être impeccable avec les topinambours qui sont toujours un poil boursouflés, et puis ensuite la mandoline, pour tailler facilement des rondelles bien régulières. La solution facile pour les peler rapidement pour éviter qu'elles s'oxydent, c'est un bac d’eau avec quelques glaçons, vous mettez là-dedans un demi-citron écrasé, et cela va garder les topinambours intacts jusqu’au moment de les cuisiner.



C’est donc une espèce de dauphinois, on va alterner dans le plat des rondelles de patates et des rondelles de topinambours. L’idée, c’est de tailler des rondelles d’environ 3 ou 4 millimètres d’épaisseur. Rincez les pommes de terre et séchez-les délicatement. Pareil pour les topinambours pelés, puis taillés en lamelles. Ensuite vous prenez de la crème fleurette, vous la mettez à tiédir dans une casserole, avec sel, poivre et un peu de muscade. Frottez légèrement votre plat à gratin avec une gousse d’ail, puis faites une première couche patate/topinambour, salez, poivrez, puis faites une deuxième couche, puis une troisième, jusqu’à épuisement des stocks.



Versez par-dessus à la fin votre crème fleurette, et là, rajoutez quelques cuillères à soupe de vieux comté râpé. Je sais que les puristes ne mettent pas de fromage dans le gratin dauphinois, mais moi, ça me plaît. Ensuite quelques copeaux de beurre en surface puis au four à 160° pendant une heure et demie à peu près. En fin de cuisson, montez le four pour terminer et obtenir une vraie belle coloration en surface, et puis là, il ne vous reste qu’à servir soit avec une salade verte un peu amère, de la mâche, ou dernière option, en accompagnement d’une belle pintade rôtie, tout simplement.

Jardin : c'est l'époque des catalogues de plantes

L'hiver, c'est l'époque des catalogues de plantes, de graines, de légumes. Ceux que l’on reçoit en hiver et qui nous donnent plein d’envies pour le printemps qui vient. Cette année, avec ces catalogues, nous allons trouver des super idées pour tous. Le jardin sur balcon, ce n’est plus une utopie. Feuilletez un bon magazine de jardinage, comme Rustica ou L’Ami des Jardins. Dans les dernières pages, vous trouverez les adresses de tous ces catalogues, un simple coup de fil et vous les recevrez gratuitement.



Celui de la Ferme Sainte Marthe est un excellent catalogue pour le potager. 45 salades, une ribambelle de raves, 37 haricots dont le fabuleux Langue de Feu à la cosse splendide, rouge et crème. Le haricot Flambo, on le mange et les cosses sèches sont super déco à la maison. La ferme Sainte Marthe, c’est à Angers, dans le Maine et Loire. Il y ce catalogue et bien sûr un site internet.