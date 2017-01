REPLAY - Au programme, une visite dan des maisons de retraite dignes des hôtels 5 étoiles, une recette pour continuer à éliminer les excès des fêtes et un arbre fleuri en hiver.

> Maison Jardin Cuisine Brocante du 14 janvier 2017 Crédit Image : Château-des-Ollières Crédit Média : Laetitia Nallet,Sébastien Demorand,Églantine Éméyé,Thierry Denis Télécharger

par La rédaction numérique de RTL publié le 14/01/2017 à 10:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Maison : les maisons de retraite qui changent

Crédit : Château des Ollières La Résidence Seniors du Château des Ollières

Certaines maisons ressemblent plus à des 5 étoiles grâce, notamment, au savoir-faire d’une agence d’architecture d’intérieur, le Studio PH2B. Leur secret : appliquer les codes de l’hôtellerie. Première règle : l’entrée, c’est l’effet "Waouh". Elle doit être séduisante pour déjà pour dédramatiser la situation et pour être fier d’habiter dans ce lieu. Exemple avec le château des Ollières, à Nice : l’entrée est majestueuse, avec une grande hauteur sous plafond. 7 Mètres. Normal, c’est un château.



Premier souci : impossible de conserver le plafond peint d’origine magnifique, rapport aux normes de sécurité. Il fallait un faux plafond. Ils auraient pu faire du moche avec de mauvaises dalles, comme dans les hôpitaux ou les bureaux. Pas du tout. L’agence a pris le plafond en photo et l’a reproduit sur la toile enduite du faux plafond. Du coup c’est beau, et en plus le vrai plafond sera parfaitement conservé pendant des années.





La génération qui arrive dans ces établissements a connu l’époque des tabourets "Tam Tam" et des canapés Cinna : on équipe les maisons de retraite avec des fauteuils de designers qui sont ergonomiques et classes, et, quand même, un tissu enduit pour prévenir les fuites !

Brocante : une brocante, une expo et un livre pour ce 14 janvier

On commence plutôt traditionnel en vous invitant à vous rendre à Villeurbane les 14 et 15 janvier. Le site Double Mixte y accueille 80 exposants de toute la France passionnés de vintage. Les exposants vous feront découvrir une avalanche d’objets rétro à souhait, typiques des années 20 à 80 : des petits meubles, des affiches de cinéma, des vinyles, des luminaires, mais aussi des vêtements de grandes marques. Avec pas mal d’accessoires de mode, des chapeaux, des foulards, des bijoux, des montres, des lunettes.



Direction ensuite le Musée des arts décoratifs à Paris pour l’exposition sur les scandales dans le monde de la mode. On y retrouve de très nombreux accessoires et vêtements qui sont proposés sur les brocantes : les baggys, le smoking pour femmes et autres mini-jupes qui ont marqué l’histoire du vêtement. Sans compter les jupes pour hommes, qui n’ont toujours pas réussi à s’imposer. On remonte l’histoire du style vestimentaire du XIVe siècle à nos jours.



Et on termine avec le livre Inspiration bohème, aux éditions Eyrolles, par Carine Keyvan, et Anne-Sophie Mic. 144 pages, 22 euros. Les auteures sont les mêmes que celles du livre, Inspirations scandinaves, qui explorait les frontières du style nordique très à la mode en brocante et dont je vous avais parlé. Cette fois, les auteurs décryptent la tendance bohème. Disons que c’est un style qui privilégie l'authentique, les matériaux naturels, à la fois bohème et hippie.

Cuisine : une salade tiède-froide de farro

C’est une espèce de cousin de l’épeautre, qu’on trouve chez nous dans les Alpes-de-Haute-Provence. Une variété de blé complet, qui était déjà cultivée sous les Égyptiens, autant dire que je n’ai rien inventé. Et ce produit, qui bénéficie en Italie d’une Appellation d’origine protégée (comme le Petit Epeautre du Pays de Sault, en France, d’ailleurs), ce produit sert donc à préparer des pâtes, des soupes, mais aussi des pâtisseries.



Ce qu’il faut, c’est commencer par cuire votre céréale dans un bouillon de volaille pas trop corsé. Suivez les indications sur le paquet, évidemment, mais pour du farro ça prend 40 minutes. Parallèlement, vous pressez une petite gousse d’ail et vous émincez en tronçons fins quelques petits poireaux, vous prenez les parties les plus tendres, autrement dit le blanc et le vert clair. Vous faites sauter tout ça à feu très vif et à l’huile d’olive pendant 5 à 7 minutes, le temps d’attendrir les poireaux et de cuire un peu l’ail



Ensuite, vous hachez grossièrement les feuilles d’un demi-bouquet de persil plat. Vous égouttez le blé et vous le laissez tiédir, puis vous assemblez dans un saladier le blé, les poireaux, le persil, vous arrosez du jus et du zeste d’un citron jaune non traité, une belle giclée d’huile d’olive, vous poivrez très généreusement, et au moment de servir, vous terminez en parsemant chacune de vos assiettes de longs copeaux de Parmesan, que vous allez tailler à l’aide d’un économe. Une heure de boulot à tout casser pour une recette à la fois nutritive et très, très peu calorique.

Jardin : le viburnum farreri fleurit en hiver

Crédit : Thierry Denis Le viburnum farreri

Il y a toujours de bonnes surprises, même en hiver au Jardin des Plantes, qui est en plein coeur de Paris. Au détour d’une allée je suis tombé pile devant un arbuste extraordinaire, couvert de fleurs roses de la tête au pied. Cet arbuste magique est une viorne, un Viburnum comme on le dit en latin. Certains Viburnum fleurissent au printemps, d’autres en été. Et, vous le voyez, il y en a aussi pour l’hiver.



C'est une espèce sauvage chinoise, qui a un port souple et naturel. Presque en fontaine. Ses hybrides modernes, qui portent le nom de "bodnantense", ne peuvent en dire autant, ils sont aussi raides d’un brassée de manches à balais. Si ça pousse dans le Morvan, ça pousse partout. Peu importe la terre, même si elle est calcaire. Du soleil et pas d’herbe au pied pendant ses premières années, le voilà heureux. Comptez 2.5 mètres de haut sur autant de large.



Pour en trouver, on vous recommande La pépinière de Maurice Laurent, dans le département du Rhône, à Saint-Romain-en-Gal. Maurice Laurent a la plus belle collection de Viburnum de France. C’est un homme aussi charmant que compétent.