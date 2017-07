Comment préparer des tomates aux crevettes grises de Belgique ?

publié le 16/07/2017 à 11:09

Maison : les briques rouges de Belgique

Il y a toujours une explication à la présence d’un matériau. Si les briques rouges sont très présentes en Belgique, c’est tout simplement parce qu’il y a de l’argile dans ce pays. Les briques présentent beaucoup d’avantages thermiques : elles emmagasinent la chaleur le jour et la restitue lentement la nuit et c’est un matériau régulateur d’humidité.





En Belgique, il y a même une expression "avoir une brique dans le ventre", soit l’envie d’avoir sa propre maison, son logement. On l’utilise aussi pour exprimer qu’on aime l’architecture et l’aménagement intérieur. Il y a même une émission décoration sur la RTBF qui s’appelle Une brique dans le ventre.

La brique rouge est donc toujours tendance, et même plus : indémodable, même si aujourd’hui on se laisse plus facilement séduire par des briques grises et anthracites plus fines, et de formes allongées. Si vous avez la chance de voir un mur démoli, récupérez vite les briques pour les réutiliser. Il faudra juste les laver et vous pourrez les poser en crédence dans la cuisine, ou au sol dans une courette.



La particularité des maisons belges, c’est que les maisons sont hautes et longues. Une maison longue, ça veut dire une fenêtre côté jardin, une fenêtre côté rue et un immense espace à aménager avec, au milieu, moins de lumière, voire une pièce aveugle si on a cloisonné. On peut donc mettre une couleur claire qui reflète la lumière du côté des fenêtres et une couleur plus intense au milieu en pensant à rajouter des lampes dans cette partie.



La marque de décoration emblématique du pays est Flamand. Au départ, c'est un magasin d’antiquités tenu par le père, puis les trois fils dans les années 1990 qui agrandissent et décident de réinterpréter le mobilier ancien avec des patines et des couleurs dans un style Gustavien. Aujourd’hui, Flamand vend sa ligne de mobiliers, de peintures, de papiers peints et propose ses services en aménagement intérieur. D’après certains architectes, cette marque a vraiment donné un coup de neuf à la décoration en Belgique.



Pour ce qui est de l'architecture, Charlotte Esquenet a réalisé avec son agence Exsud un restaurant à Bruxelles, "Le San", qui joue merveilleusement bien avec les couleurs. On y trouve des murs dans un dégradé de bleu, passant de l’aigue-marine au turquoise, un mur jaune et des assisses vertes ou rouges, chatoyant et réjouissant. Il faut également aller voir le Bed & Breakfast "ICook" à Mons avec une chambre dans les tons orangés et noirs, et même une batterie de cuisine cuivrée au plafond, surprenant mais réussi.

Le San Agence Exsud Crédits : Antonio Florio | Date : 14/07/2017 4 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Le San Agence Exsud Crédits : Antonio Florio | Date : Le San Agence EXSUD Crédits : Antonio Florio | Date : Le San Agence Exsud Crédits : Antonio Florio | Date : Icook Mons Date : 1 / 1 < > +

Attention aux mots qui n’ont pas forcément la même signification ici et en Belgique. Si on vous parle de la remise de la maison, c’est de la buanderie qu’il s’agit. Si on vous demande le torchon, ne donnez pas votre torchon de cuisine car pour eux, c’est la serpillière. Le torchon vous le trouverez plutôt dans la salle de bain, c’est l’équivalent de notre serviette de bain qu’ils appellent aussi essuie de bain. Et enfin une clinche en argot, c’est une poignée de porte.

Cuisine : les tomates aux crevettes grises belges

Qui dit Belgique, dit Frite. Il est nécessaire de faire une petite séance de révision sur les frites, que nos amis d’outre-Quiévrain peuvent se flatter de faire bien mieux que nous. Le pays regorge de formidables baraques à frites, les fritkot. Si ce week-end vous êtes du côté de Bruxelles, il faut essayer quelques maisons proposant de bonnes frites : "Frit Flagey", tout d’abord, sur la place du même nom, dans le quartier d’Ixelles, ainsi que "Chez Antoine", place Jourdan, dans le quartier d’Etterbeek. Comme le veut la tradition, elles sont faites au blanc de bœuf, qui est une matière grasse issue comme son nom l’indique de graisse de bœuf.





On aurait pu parler de waterzooi, d’anguilles au vert, de croquettes de crevettes, de boulets de liège, de gaufres, de carbonades, de potjevleesch , de fricadelle, mais voici une recette de saison, simple et délicieuse. Il faut pour cela éplucher à la main, avec nos petits doigts, des tas de délicieuses petites crevettes grises, pour préparer les classiques tomates aux crevettes grises qu’on trouve partout ou presque en Belgique.



C’est une entrée qui sera évidemment meilleure avec de belles tomates de saison. Vous en prenez des rondes de taille moyenne, vous leur enlevez leur chapeau que vous conservez, vous retirez le maximum de pépins à l’intérieur et vous les retournez sur une assiette creuse pour récupérer un peu de jus, qui va s’écouler. Ensuite, il vous suffit de détendre une belle mayonnaise maison au jus de citron et à l’eau de tomate, de lui ajouter du persil plat très finement ciselé, sel, poivre, les crevettes là-dedans, que vous allez bien enrober de cette mayonnaise avant de farcir les tomates, il en faut plein, il faut que ça déborde, que ce soit généreux.