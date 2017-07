Au Menu : tomate et fraise, du rouge made in RTL !

publié le 10/07/2017 à 14:00

Au Menu : Tomate et Fraise

tomatefraise

Tous les jours, retrouvez un menu différent à l'antenne.

Ce midi, Jean-Michel Zecca, Nathalie Helal et Jean-Sébastien Petitdemange vous proposent l'association de la tomate et de la fraise.

Le jeu "RTL vous régale"

Comment conserver son guacamole ? Que faire des blancs d’œufs ? Comment faire tenir sa mayonnaise ? Où trouver de bonnes tomates ?...

Si vous vous posez ces questions, n'hésitez pas à nous appeler ! Nos trois animateurs vous donneront leurs trucs et astuces dignes des plus grands chefs !

Et si vous êtes expert, collez nos animateurs en direct avec vos questions culinaires les plus incongrues !



La recette gourmande de Nathalie

Salade d'épinards aux fraises



Pour 4 personnes

Préparation : 15 minutes

Pas de cuisson



Ingrédients :

- 2 cuillères à soupe de vinaire balsamique

- 5 cuillères à soupe d'huile d'olive

- 100 g de jeunes pousses de salade

- 150 g de pousses d'épinards

- 350 g de fraises

- 3 tomates fermes

- 3 cuillères à soupe de pignons de pin

- 1 pamplemousse

- Quelques brins de ciboulettes

- Sel et poivre



Lavez et séchez la salade et les pousses d'épinards, disposez-les dans le fond d'un plat creux. Ébouillanter 30 secondes les tomates pour les peler facilement, épépinez-les et hachez la pulpe en petits dés.



Épluchez le pamplemousse à vif. Prélevez les quartiers de pulpe. Pressez l'ensemble des membranes restantes pour récupérer le jus.



Rincez rapidement les fraises. Équeutez-les et coupez-les en quartiers. Faîtes dorer les pignons dans une poêle chaude à sec. Préparez la vinaigrette, assaisonnez et ajoutez les dés de tomate.



Répartissez dessus la pulpe de pamplemousse, les fraises, la ciboulette et les pignons. C'est prêt !





L'escale de rêve de Jean-Sébastien

Jean-Sébastien Petitdemange vous fait voyager de table en table avec ses escales culinaires.

Aujourd'hui il nous raconte "Le Suquet", le restaurant de Michel Bras à Laguiole.





Le carnet d'adresse des artisans



Didier Julion est artisan pâtissier, et avec son épouse Nadia Fermigier, ils sont les seuls dépositaires de la véritable recette des macarons de Saint-Emilion.

Vous avez envie de les goûter ?

Rendez-vous au "Véritables Macarons de Saint-Emilion" - 9 rue Gadet, 33330 SAINT-EMILION



