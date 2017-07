Quel jardin botannique visiter en Belgique ?

publié le 15/07/2017 à 11:10

Brocante : Bruxelles, capitale de la chine

Bruxelles est la capitale de la Chine. Il vaut mieux y aller en voiture plutôt qu'en TGV, y passer deux ou trois jours et faire le tour de tous les stands du quartier des Marolles et bien sûr d’aller Place du jeu de Balle. C’est quand même un des rares endroits au monde où une brocante s’installe tous les matins de la semaine De 6 heures à 14 heures, 365 jours par an.



Il y a une ambiance bohème unique, animée par 450 commerçants ambulants qui y travaillent, car ce marché aux puces est réservé aux professionnels ! On y trouve de tout et à tous les prix : brocante vintage, fripes, vinyles, vaisselle et vide-grenier, dans une atmosphère conviviale et cosmopolite. Beaucoup d’objets sont étalés à même le sol, c'est plutôt amusant.



Il y a aussi beaucoup d'autres choses à découvrir dans ce quartier. Vous pouvez aller chiner dans les boutiques de meubles et de décoration de la rue Haute et de la rue Blaes dans les Marolles. Des petites boutiques très spécialisées sur le luminaire par exemple ou de véritables complexes sur plusieurs étages dans lesquels on a entassé un fourre-tout invraisemblable de meubles et d’objets de toutes les époques. Un des plus connus étant Stefantiek qui est juste en face de l’église de la Chapelle, à l’entrée du quartier. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses et ils sont ouverts toute la semaine et le dimanche ce qui ne gâte rien.

Beaucoup de personnes se rendent au marché aux puces alors il vaut mieux ne pas y aller trop tard, d’autant que ce n’est pas facile de s’y garer et ne pas oublier d’emporter un sac ou un caddie pour ses achats car on marche beaucoup.





Ne résistez pas à l’appel des cafés que vous croiserez pour faire une pause et laissez-vous tenter par les petits restaurants et leur nourriture typique à l’heure du déjeuner comme le pistolet fourré à l’américaine (un sandwich au steak tartare) que vous trouverez à la Clé d’or. Les Marolles c’est vraiment le quartier populaire de Bruxelles par excellence.

Jardin : l'Arboretum en Belgique

Parmi les jardins fabuleux que l’on visite en Belgique, l’Arboretum de Kalmthout est un des plus populaires. La ville de Kalmthout se trouve en Belgique flamande, au nord d’Anvers, près de la frontière hollandaise, un dépaysement garanti quand on vient de France.



L’Arboretum est connu du monde entier. Du milieu du XIXème siècle jusqu’en 1952, c’était une pépinière de qualité, avec des arbres rares. Tous ont failli être pulvérisés au bulldozer, pour bâtir un lotissement. Heureusement, au dernier moment, deux frères, Georges et Robert de Belder, fous de botanique, ont acheté le terrain de 12 hectares.



Georges se passionne pour les conifères et les houx, Robert est dingue des rhodos, érables et Hamamelis, des arbustes qui fleurissent en plein hiver. Ils en plantent à tour de bras.

L’épouse de Robert de Belder, Jelena, est une ingénieur agronome slovène, spécialiste de l’hybridation végétale et grande voyageuse devant l’éternel.



Sa passion ce sont les plantes couvre-sol, les hostas, les roses de Noël, les cyclamens. Elle est tombée dans la marmite botanique toute petite et, surtout, c’est une femme éprise de beauté. A eux trois, Ils transforment ces 12 hectares en un fabuleux jardin à l’anglaise où l’ennui est prohibé.

Le jardin Kalmthout en Belgique

C'est un jardin vivant, botaniquement irréprochable et mondialement connu. Mais avant tout un jardin pour le bonheur des promeneurs. Aujourd’hui, l’arboretum a été repris par la province d’Anvers. Abraham Rammeloo, son nouveau directeur, l’anime avec passion et autant d’ouverture au monde. Tout est fait, organisé, planté, pour susciter l’intérêt des citadins endurcis et des enfants turbulents.



Un exemple, l’an dernier, un arbre d’une grande rareté, l’Emmenoterys qui ne fleurit pratiquement jamais en Europe, s’épanouit enfin. Immédiatement, un échafaudage avec escalier est monté afin que tous puissent découvrir ces fleurs merveilleuses, à plus de 6 mètres de haut.

Le jardin Kalmthout en apprend aux grands et aux petits

Kalmthout vous propose même une valise pique-nique, pour votre déjeuner sur l’herbe.

Des animations sont organisées pour découvrir l’Arboretum à l’aube, pour partir à la chasse au trésor. Pour découvrir les parfums de toutes les saisons. Il ne faut pas rater cet été les Dahlias par centaines, la collection d’hortensias, les agapanthes et le jardin libre-service papillons. Sans oublier les promenades du soir et les concerts.