Comment avoir une belle luminosité chez soi ?

publié le 28/10/2017 à 10:04

La lumière joue sur notre humeur et même notre forme. Savez-vous qu’il existe des concepteurs lumière ? Ce sont des spécialistes qui travaillent avec les architectes pour créer l’ambiance lumineuse d’un appartement, l’éclairage d’un musée, l’illumination nocturne d’un monument. Pour Lisa Ishii, de la société ICON, la lumière c’est comme l’air que l’on respire. On doit se sentir bien sans en avoir conscience. C’est une évidence.



Pour cela il faut éviter la lumière directe trop agressive, privilégier les variateurs qui permettent de changer l’ambiance mais aussi de s’adapter. Les bébés ont besoin d’une lumière douce alors que les personnes âgées veulent un éclairage fort. Et pas de petites économies, le variateur peut aussi se mettre dans les toilettes.On allume très légèrement lorsqu’on se lève la nuit. Pour ne pas trop se réveiller et vite se rendormir.

Une autre astuce est de ne pas utiliser de spots dans la salle de bain, ils font des ombres portées sur le nez, les yeux et le menton, ce qui n'est pas pratique pour se raser !

Dans la salle à manger, pour un effet intimiste, cocooning, installez le plafonnier très bas, à 60 cm au-dessus de la table. Soyez également attentifs aux qualités de blanc. Il y en a 3 : blanc froid, blanc chaud, et blanc neutre. En Asie par exemple, on adore le blanc froid qui donne un côté très clean, hygiénique et même efficace. En France, c’est le blanc chaud qui a notre préférence et le blanc neutre, c’est celui qu’on trouve dans les bureaux et les écoles.

Il existe plein de nouvelles technologies dans ce domaine, comme un petit projecteur au plafond fixé sur rail pour sublimer les chambres d’hôtel. Il permet de changer de décoration en un clin d’œil. Le lit et les draps sont blanc, la tête de lit est blanche, c’est le projecteur qui va envoyer une image, par exemple des fleurs que l’on va retrouver sur le mur et sur le lit. On a l’impression que les draps et la tête de lit sont fleuris. Et hop, on change d’images et donc de décoration avec une ambiance rococo ou graffitis. C’est de la décoration évolutive. On peut dormir dans un jardin fleuri ou dans la jungle.

Brocante

Si d’aventure, sur l’étal d’une brocante, vous craquez pour une soi-disant saucière en faïence aux délicats motifs fleuris, je ne saurais que vous conseiller la plus grande méfiance. Il se pourrait en effet que l’ustensile que vous tenez entre les mains soit plutôt ce qu’on appelait un Jules ou un Thomas du temps de nos grands-parents. Cette saucière n’était autre que "l’ami fidèle", comme le surnommaient affectueusement les grecs de l’Antiquité, et qu’on utilise aujourd’hui encore, en le nommant pissadou, pisse-pot ou plus prosaïquement… Pot de chambre !



Les pots de chambre nous accompagnent depuis des millénaires, on en a même retrouvé dans des tombes de pharaons. Au Moyen Âge, les croisés, en route pour l’Orient, ne les oubliaient jamais dans leur bagage, au même titre que leur lampe et leur gourde. Un peu plus tard, au XVème siècle, ils étaient fréquemment utilisés en public par la cour de Louis XI. Alors si vous voulez collectionner ce témoin de l’histoire un peu particulier et devenir un véritable noctévasophile ou pissadouphile, voici quelques conseils.



Les XVIIIème, XIXème et XXème siècles ont produit l’immense majorité des vases de nuit que l’on retrouve aujourd’hui chez nos brocanteurs. On en trouve en bois, en verre, en cristal, et même en or, pour les plus fortunés, les plus humbles se contentant de poterie vernissée, de cuivre ou d’étain. Mais c’est le XVIIIème siècle qui apporte au pot de chambre son matériau de prédilection, la céramique, qui présente l’immense avantage d’être inodore, à l’inverse des métaux.



Et là, de Limoges à Lunéville en passant par Creil, tout le monde s’y est mis, même la Faïence de Longwy. Globalement, sur les brocantes, leur fourchette de prix s’étend de cinq euros pour un modèle blanc en émail à 500 euros pour les modèles les plus anciens et les mieux conservés.

Cuisine

Pour une daube de huit personnes, il faut partir sur deux bons kilos, ce qui fait donc 4 joues et il faut demander à ce qu’elles soient coupées en gros cubes parce que la viande est filandreuse et un peu gélatineuse, donc elle va pas mal réduire à la cuisson.



Il faut d'abord faire mariner la viande. Dans un grand plat ou un grand saladier, une bouteille de vin rouge un peu corsée, un oignon coupé en gros morceaux, quatre carottes en grosses rouelles, quatre gousses d’ail en chemise, thym, laurier, queues de persil, un peu de poivre, un peu de gros sel, une orange coupée en quatre, les morceaux de joue de bœuf, ça va sans dire, et le tout à laisser tranquille au réfrigérateur pendant une bonne journée, car dès le demain matin, on attaque la cuisson.

Jardin

Les grecs l’appelaient la pomme d'or, celle que le Beau Pâris a donnée à Aphrodite, pour faire savoir à tous qu’elle était la plus belle des déesses, c'est le coing. En France, le froid arrive tôt et on doit cueillir ces fruits encore verts, quand ils sont durs comme du bois. On ne peut pas les manger crus, mais cuits, oui. Les coings de nos jardins cueillis verts fondent alors dans la bouche et offrent tout leurs arômes

Un coing Crédit : Thierry Denis

Le cognassier est un arbre simple mais ravissant. Ses grandes fleurs blanc rosé rivalisent au printemps avec celles du plus beau des pommiers. Sa ramure en hiver a un côté graphique, presque dessiné à l'encre de Chine. Ses fruits respirent l'abondance. Il n'est pas trop grand, quatre ou cinq mètres au plus, il est peu exigeant et qu’il ne gêne pas les fleurs et les légumes. Privilégiez plutôt le cognassier Bourgeault, qui a des gros fruits plus fruités et sucrés que le cognassier ordinaire. Et il n’est pas plus cher, il se trouve dans les pépinières pour moins de vingt euros.