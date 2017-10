Le pouvoir des couleurs dans une maison

publié le 22/10/2017 à 10:04

Maison : le pouvoir de la couloir

Comme il est à la fois tentant et périlleux de mettre un peu de couleur dans son intérieur. Premier conseil, choisir une couleur que l’on aime vraiment et ne pas simplement suivre les diktats de la mode. Découpez dans les magazines, des ambiances qui vous attirent et comparez ensuite, vous verrez que sur plusieurs images, la même couleur reviendra. Et là vous saurez qu’elle vous convient.



Pas facile non plus de choisir la pièce. La box couleur "DécoBox" s’affirme alors comme un allié de taille. Le coffret contient un livre riche en conseils et un nuancier version XL sur lequel est expliqué quelles teintes vont ensemble.

La décoBox de Sophie Mouton Brisse aux Editions Eyrolles. 29,90€ Crédit : Editions Eyrolles

En effet, comme chacun le sait, chaque couleur représente une émotion. Le rouge excite l’appétit. C’est aussi la plus énergisante des couleurs. À éviter dans la chambre ou alors en version bordeaux car le bleu contenu va calmer le jeu.

Le orange est une couleur vintage et joyeuse, stimulante sans être excitante, qui a fait son retour en 2015. Un orange vif dans salle de bain combat la tristesse, un orange tirant sur le pêche ou abricot rétabli l’équilibre nerveux.



Le vert est la couleur de l’équilibre émotionnel. Il favorise une respiration lente et profonde. Il calme et équilibre. Dans votre chambre, sans hésiter, mettez un vert émeraude puisque c’est une des teintes les plus reposantes.



Le violet est la réunion du bleu et du rouge, d’une couleur froide et d’une couleur chaude, ce qui lui donne des effets calmants. Elle apaise les ondes cérébrales. C’est la couleur des rêves et du mystère, efficace dans une chambre ou dans une bibliothèque. Le violet est propice à la lecture et à la méditation.



Quant au bleu, la couleur fétiche des Français, est la couleur antistress, froide qui abaisse la tension artérielle. Un bleu turquoise dans la pièce à vivre apporte une sensation de fraîcheur et repousse les murs. Un bleu avec un peu de jaune favorise la communication, le bleu très clair stimule et s'opte pour le bureau. Les bleus sombres sont à réserver à la chambre ou sur un mur du salon pour un côté intimiste.

Brocante : du troc entre amateurs de sucre

Avis aux collectionneurs un peu particuliers. À Toury (à 30 km au nord d’Orléans) se déroulera dimanche prochaine la seizième rencontre glycophile ! Autrement dit, les collectionneurs d’emballage de sucre pleins.



Une passion qui n’est pas dénuée d’intérêt, tant les emballages racontent toute une histoire. Les premiers datent des années 20. Depuis, force est de constater que l’usage du sucre a complètement envahi notre quotidien. Les agences de publicités ont bien compris le formidable support, visible par tous, qu’elles avaient là. Sur les emballages retrouve-t-on ainsi un certain nombre événements culturels et sportifs, des séries sur les coiffes régionales, sur les pays, les monuments, les personnages à la mode, les fleurs, les jeux, les animaux etc.



En tout, on recense déjà plus de 30.000 papiers à sucre différents. Mais rien n’empêche les adeptes de collecter tous les objets dérivés de l’univers du sucre, de l’affiche publicitaire à la pince à sucre.



À noter une petite particularité de ces collectionneurs : il n’y a pas de vente, seulement du troc !



Le salon Glycophilese se déroule le dimanche 29 octobre dans Salle polyvalente du centre-ville de Toury.

Jardin : les pommiers anciens du Morvan

Un pommier Belle de Salins Crédit : Thierry Denis

Dimanche dernier, nous vous avions vanté les mérites d’une pomme du Morvan, la Belle Fille de Salins, originaire du Jura. Mais elle n’en est pas moins "du Morvan" car les morvandiaux l’ont adoptée presque en même temps que les paysans du Jura. Il faut dire qu'ils sont allés la chercher. Et n’est pas le seul pommier dont ils ont pris des greffons ! Au point de faire du Morvan un conservatoire naturel des meilleures variétés des pommiers anciens.



Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce n’étaient pas toujours les locaux qui allaient chercher ces pommiers. Entre pauvres, il y a un vrai système d’entraide. Les scieurs de planche et charbonniers de la Creuse, qui venaient dans le Morvan pour y gagner quelques sous, nous ont laissé des greffons de leur Reinette marbrée et surtout de la pomme de l’Estre, la pomme préférée d’Henri IV.



Grâce aux marchands de Lyon qui achetaient les bons cochons du Morvan au marché d’Autun et qui n’étaient pas avares de greffons, pour faciliter la négociation, il a aussi des pommiers du sud. Avec en tête le mantra, "Tu me fais un bon prix, je te donne des greffons du Sud".



Morale de cette histoire ? Ce sont les échanges entre les hommes et les régions qui ont enrichi nos terroirs.