Comment cuisiner des moules à la maison ?

publié le 21/10/2017 à 10:02

Que devient la nappe ? On dit souvent qu’il n’y a plus de salle à manger, qu’elle est désormais intégrée à la grande pièce à vivre. Mais est-ce que la nappe est encore à la mode ou faut-il complètement s’en passer ?



Étant donné que notre manière de recevoir et de dîner a complètement changé, forcément les nappes ont suivi le mouvement et ont évolué. On a toujours une belle nappe mais pour les grandes occasions. Pour tous les jours, on est plutôt nappe enduite (qui ne se lave que deux fois par an en machine, attention sans lessive, et au quotidien c’est un coup d’éponge). C’est le côté jupon de la nappe qui fait vieillot. La retombée.

On met toujours des nappes, mais la tendance, c’est qu’elle ne doit pas recouvrir toute la table. On trouve d’ailleurs des mini nappes ou des grands sets, des carrés de tissu en 120 par 120 cm.

Un chemin de table Crédit : La Redoute.fr

On les utilise aussi bien sur la grande table, en biais, ou sur la table basse pour un plateau télé. C’est moins cher à l’achat, du coup on peut craquer plus souvent, suivre la mode, et surtout c’est moins casse pied à laver et à repasser. On est loin du doublier en lin, c’est comme ça qu’on l’appelait au 14e siècle. C’était une nappe en lin qui se terminait par des franges qui retombaient d’un seul côté de la table jusqu’au sol.



Quant aux serviettes, elles sont un peu abandonnées ces derniers temps. On les utilise plutôt en fond de plateau ou sur un guéridon. Pourtant, elles sont apparues dès l’antiquité. Dans les banquets Gallo-romains, les invités apportaient leur propre serviette blanche qu’ils utilisaient pour s’essuyer le visage et remporter les restes. L’ancêtre du doggy bag !



Il y a aussi les sets de table. Surtout, certains ne sont plus en tissu et se nettoient d’un coup d’éponge. Il y a aussi les vis-à-vis. C’est comme un chemin de table donc long et étroit que vous posez dans le sens de la largeur de la table. Par exemple, vous êtes six. Ça veut dire trois vis-à-vis, si possible de couleur différente. Mais sur un bureau ou sous un ordinateur, ça peut être une bonne idée.

Des vis-à-vis Crédit : La Redoute.fr

Enfin, une idée : sur une de vos vieilles nappes unies, venez coudre sur tout le tour une bande de tissu avec des motifs géométriques ou des dessins jungles. Vous aurez l’impression d’avoir une nouvelle nappe pour vraiment pas cher.

Brocante : retour en enfance avec les Playmobil

Un peu de régression n’a jamais fait de mal à personne. Jouons aux Playmobil, et admirons-les ! Direction Le Mans dès le mercredi 25 octobre, puis Enghien-les-Bains le weekend suivant, les 28 et 29 octobre. Deux événements très proches, consacrés au même objet.



Ces célèbres jouets sont nés en 1974 dans une fabrique allemande. Les Playmobil ont donc 43 ans ! Ils constituent un succès mondial absolument phénoménal : il s’en est déjà vendu 2,7 milliards dans le monde depuis la création. Plus de 4.000 figurines différentes. Et nous Français, nous sommes le premier marché en dehors de l’Allemagne. D’ailleurs, les Arts Décoratifs leur ont consacré une exposition pour les 35 ans.



Au Mans et à Enghien, vous pourrez admirer des milliers de figurines mises en scène dans des dioramas et des grandes scènes. Des scènes qui raconteront l’Histoire, ou des mondes imaginaires. Parce que les Playmobil, c’est comme Martine, ils ont tout fait : joué aux cow-boys et aux Indiens, pratiqué tous les métiers du monde, ont été des pirates, des rois et des reines, etc. Par exemple, au Mans, vous verrez une reconstitution du Château de Versailles, ou un cirque géant. Il y a surtout des exposants du monde entier, une dizaine de nations en tout, qui viendront présenter des jouets que nous n’avez peut-être jamais vus. C’est pourquoi au Mans, ce grand salon européen Playmobil dure plusieurs jours : de mercredi à dimanche 29 octobre. Au centre des expositions.



Du côté d'Enghien-les-Bains, c’est seulement samedi et dimanche 28 et 29 octobre, au Gymnase Coussaye. Mais on pourra s’y procurer des Playmobil d’occasion, des pièces rares, des pièces détachées, et il y aura un côté très festif, avec tombola et ateliers de création pour les enfants.



Concernant les pièces favorites, les maisons, comme le château de princesse ou la ferme, sont toujours les plus recherchées en brocante. Privilégier l’achat en boite avec notice, parce que ce n’est pas toujours facile à monter, et penser aussi à vérifier le nombre de pièces. S’il en manque, la valeur de votre merveille va baisser à toute vitesse. La ferme, que l'on trouve facilement, vaut environ 30 euros. Mais le château, plus rare, se négocie autour de 150 euros. Pour la grande maison victorienne, comptez 400 euros. Ça vaut le coup de garder ses vieux jouets !



À Enghien, l’exposition est organisée par la Smile-Compagnie, qui reverse tous les bénéfices de la journée à diverses associations caritatives. Cette exposition est en effet placée sous le signe de la générosité et du partage. Smile-Compagnie, dont l'objectif est d'avoir une activité caritative, a choisi cette année de soutenir d'autres associations caritatives du Val-d'Oise. Une tombola permettant de gagner des jouets Playmobil, des solutions de rangement MyNote Déco, et d'autres lots, ainsi qu'un espace de restauration seront proposés au public de manière à récolter des fonds.



Tous les bénéfices réalisés pendant cette exposition seront donc reversés à cette bonne cause. Depuis le début de son activité, Smile-Compagnie a reversé plus de 26.000€ à différentes associations caritatives.



Pour les informations pratiques : l'entrée est gratuite. Les 28 et 29 octobre 2017 à Enghien-les-Bains (Gymnase Coussaye - 53 rue de la Coussaye). Ouverture samedi de 11 heures à 19 heures et dimanche de 10 heures à 18 heures.

Cuisine : et si on gobait quelques moules ?

À votre avis, combien de tonnes de moules ont été servies cette année à la Grande braderie de Lille ? S’il était question de battre un record du Guinness Book, et qu’il fallait arriver pour ça à en servir quelques 500 tonnes, ils doivent être encore en train de compter les coquilles car les résultats définitifs sont introuvables.



En attendant, donc, plus au calme que pendant l’agitation de la braderie de Lille, on cuisine ses moules à la maison. C’est rien du tout à faire, vous le savez. À de rares exceptions, les moules qu’on vend partout sont super propres, ébarbées presque à 100%, et il n’y alors qu’à prendre deux litres pour 4 personnes. Rincez-les soigneusement, tout de même, avant de les passer à la casserole, ou à la fameuse cocotte en fonte noire parce que ça a de l’allure à table, mais c'est surtout pour une meilleure conduction de la chaleur.



Dans cette cocotte, mettez une grosse noix de beurre demi-sel. Faites ensuite revenir une échalote ciselée grossièrement, un petit oignon rouge ciselé finement, une gousse d’ail coupée en quatre, et tout ça chauffe gentiment, sans chercher à faire dorer quoi que ce soit.



Ensuite, déglaçage généreux au vin blanc, une bonne rasade, et puis on ajoute dans la cocotte un bouquet garni, avec des queues de persil, du thym, du laurier, et les moules, et on couvre et on ne touche plus à rien.



Avec des moules de bouchot, ça va super vite car elles sont pas d’un calibre énormissime, en 6 à 7 minutes à feu vif, c’est plié. Au tout dernier moment, juste avant de servir, ajoutez deux petites bricoles : parsemez vos moules d’une généreuse tombée de zeste de citron jaune, et finissez par un hachis de persil frisé, une poignée.

Jardin : la sauge du Texas

Cette sauge des montagnes texanes est fabuleuse. On l’appelle la sauge royale, Salvia regla. Elle est habillée de mille fleurs-trompettes froufroutantes, rouge orange flamboyant. Des fleurs affriolantes qui rendent dingues les bourdons et les colibris !



Cette sauge texane a été dénichée chez "Fleurs et Senteurs", une pépinière bretonne à l’accent chantant du midi. Cathy, c’est l’accent chantant de la pépinière car elle est du midi, et Sébastien, c’est le breton bretonnant. Cathy et Sébastien, de "Fleurs et Senteurs", sont célèbres dans les expositions de plantes pour la qualité de leurs sauges arbustives. (....)

Une sauge royale (Salvia regla) en pot. Crédit : Thierry Denis

Sur cette photo, cette Salvia regla est en pot. Plus d’un mètre de large et de haut. Cathy et Sébastien disent que, plantée au jardin dans les régions au climat doux, elle donne un buisson joyeux de plus deux mètres. Avec des fleurs d’août aux gelées. Le rêve pour ceux qui habitent près de la mer.



Cathy assure que cette sauge avait tenu chez elle à -13°, plantée à un mètre d’un mur exposé au sud. Donc Salvia regla doit être top à l’intérieur des terres, tant que le climat reste océanique. Comme en Touraine, à Bordeaux ou à Paris.



Après sa longue floraison d’août aux gelées, elle dort jusqu’au printemps et se couvre à nouveau de feuilles en mai-juin. Vous pouvez trouver deux plants pour moins de 20 euros chacun. Pour les jours les plus froids, vous pouvez la protéger avec une couverture de feuilles de fougères au pied et d’un voile de protection. Surtout pas de plastique. C’est laid et maintien trop d’humidité.



Pour en trouver, Cathy et Sébastien de "Fleurs et Senteurs" en proposent aujourd’hui et demain à l’exposition de Tauzia, à Gradignan près de Bordeaux (Gironde), et le weekend suivant au Château de Pommorio, à Traveneuc (Côtes-d'Armor), en Bretagne. Vous les retrouverez aussi dans toutes les grandes expositions de plantes rares au printemps prochain.