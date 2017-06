VIDÉO - À Viva Tech 2017, 4 robots prêts à investir notre quotidien

publié le 21/06/2017 à 18:50

Humanoïdes ou miniatures, barmans ou assistants : les robots étaient les vedettes du salon Viva Technology, dont la deuxième édition a réuni plus de 60.000 personnes à Paris du 15 au 17 juin. Des dizaines de prototypes aux fonctions plus ou moins identifiées ont envahi les allées du parc des Expositions de la Porte de Versailles dans le sud de la capitale pour montrer l'avancée de leurs technologies et dérouler une palette de fonctionnalités de plus en plus étoffées. RTL Futur a sélectionné quatre robots présentés lors de cette édition 2017, et qui pourraient bien devenir nos compagnons de demain.



1. Omate, un robot de téléassistance destiné aux personnes âgées

Dotés de formes et de fonctions très variés, ces robots ont souvent des rôles d'assistants. C'est le cas d'Omate Yumi, un petit robot d'une vingtaine de centimètres de haut au design simple. Développé par les créateurs de la montre connectée Omate S3, il intègre de nombreuses fonctions : il peut se déplacer, interagir grâce à la reconnaissance vocale, surveiller la maison, exécuter des jeux et applications. Grâce à une fonction d'appels vidéos, le petit robot permet également de prévenir facilement quelqu'un en cas d'urgence. Conçu comme un compagnon protecteur, Omate est adapté pour tenir compagnie aux personnes âgées et les assister.



2. Buddy, compagnon de jeu et gardien des lieux

Plus blagueur et mobile, le robot Buddy est également un robot à tout faire domestique. Doté d'un écran tactile aux yeux très expressifs, il sait jouer à cache-cache, raconter des blagues et tenir une conversation. En mode "gardien", il est capable de détecter du mouvement ainsi qu'un départ de feu. Le robot peut être doté d'autres options si on lui ajoute des applications. Buddy avait déjà fait sensation lorsqu'il avait été présenté au CES de Las Vegas en début d'année. Il devrait être commercialisé à partir de Noël 2017 au prix de 1.300 euros environ.



3. Spoon, l'éponge à conversations

Social et empathique, Spoon a été conçu par les créateurs de Pepper, Roméo et Nao. Avec sa tête-écran juchée au-dessus d'un corps qui ondule à la manière d'un serpent, ce robot est une création hybride qui ne ressemble à aucun autre. "Spoon a été conçue pour ne ressembler à aucun animal", explique son créateur, Jérôme Monceaux. Le robot est malgré tout capable d'un grand niveau d'interaction : il suit le regard, peut répondre à un sourire, éternue et remue le museau quand on le touche.



Alors que les robots assistants classiques vont chercher les informations dont ils ont besoin sur Internet, Spoon enregistre les questions et les réponses fournies par ses utilisateurs. Cette fonction "d'éponge" à conversations lui permet de répondre à des questions précises de manière ciblée.



4. Heasy, l'hôte d'accueil sur roulettes

Heasy, développé par Hease Robotics, est un robot kiosque destiné à l'accueil du public dans les cinémas, les centres commerciaux et les aéroports. Haut d'un mètre 50, cet automate aux airs de Wall-E, le robot du fiilm d'animation Disney, est doté de roulettes et d'un écran en guise d'yeux.



Grâce à une caméra intégrée, Heasy est capable de repérer les visiteurs et de se diriger vers eux. Un écran tactile situé sur la partie centrale permet d'accéder à des informations et, dans le cas d'une borne cinéma, de choisir des places pour un film. Le robot intègre aussi une fonction de paiement par carte ou téléphone ainsi qu'un service de téléassistance.



Déjà testé dans le centre commercial de La Défense en février dernier, Heasy devrait être mis en vente d'ici au premier trimestre 2018.