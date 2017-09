VIDÉO - Sony Xperia XZ1 : le smartphone qui vous transforme en avatar 3D

publié le 09/09/2017 à 09:25

Fer de lance de la popularisation de la réalité virtuelle avec le casque pour PS4 PlayStation VR, vendu à plus d'un million d'exemplaires depuis son lancement il y a un an, Sony n'entend pas rater le virage de la réalité augmentée.



Alors qu'Apple et Google font feu de tout bois pour faire entrer cette technologie dans les smartphones des utilisateurs d'iOS et Android dès cet automne, Sony a fait sensation à l'IFA en présentant un smartphone capable de capturer la réalité en 3D.

Présenté à Berlin, le Xperia XZ1 est la nouvelle version du smartphone haut de gamme de la marque japonaise. Plus petit que le Xperia XZ Premium lancé en juin dernier, il intègre la plupart de ses caractéristiques (processeur Snapdragon 835, 4 Go de mémoire vive, 64 Go de mémoire interne, un capteur d'empreintes digitales latéral) et le même capteur photo principal capable de filmer des super ralentis à quasiment 1.000 images par seconde.

La réalité augmentée dans le smartphone

La particularité du Xperia XZ1 s'appelle 3D Creator. Cette application, proche d'un concept imaginé par Microsoft l'an dernier, utilise la caméra du smartphone pour réaliser des images en trois dimension. Elle permet de modéliser un objet ou le visage d'une personne en tournant autour afin de réaliser leur avatar 3D. Ces derniers peuvent être imprimés en 3D, partagés en gifs sur les réseaux sociaux ou intégrés virtuellement dans son environnement via l'écran du smartphone. Sony promet qu'il sera aussi possible d'insérer ces créations dans les jeux vidéo, afin de jouer, par exemple, avec sa modélisation dans son équipe de foot favorite.



Pour le reste, le Xperia XZ1 reprend le form factor caractéristique des smartphones Sony depuis trois ans : un bloc rectangulaire compact aux finitions élégantes. Dépourvu de résolution 4K, l'écran 5,2 pouces Full HD offre un rendu très satisfaisant. La différence entre les deux résolutions est peu évidente à l’œil nu sur une dalle de cette taille. Le HDR est bien présent, tout comme le Hi-Res Audio avec une puissance sonore augmentée. Autre nouveauté, l'arrivée de fonctionnalités photos comme le capteur à prédiction de sourires et l'autofocus sur le mode rafale.

Sony pas pressé pour le borderless

Au rayon des déceptions, on notera l'absence de double capteur photo, une fonctionnalité en passe de devenir un standard haut de gamme chez la concurrence. Dommage aussi que l'écran n'occupe toujours que 70% de la face avant du téléphone, un ratio très en retrait des derniers modèles de LG et Samsung qui flirtent ou dépassent les 80% d'affichage utile.



Sony ne semble pas pressé de basculer vers l'écran borderless. Enfin, le Xperia XZ1 sera l'un des premiers smartphones équipés d'Android Oreo 8.0 dès sa sortie le 6 octobre prochain. Il sera vendu 699 euros, entre le LG G6 et le Galaxy S8.