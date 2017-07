VIDÉO - OnePlus 5, le smartphone Android au presque parfait

One Plus 5 : le smartphone Android presque parfait

publié le 15/07/2017 à 10:01

Proposer les meilleures caractéristiques des smartphones Android à un tarif largement inférieur à celui des leaders du secteur. Depuis trois ans, le fabricant chinois OnePlus agite le monde de la téléphonie avec cette formule atypique et un mode de distribution exclusif suscitant la convoitise.



La cinquième génération de OnePlus continue de creuser ce sillon avec un smartphone à l’équipement haut de gamme vendu entre 500 et 560 euros selon la version.

Le OnePlus 5 affiche un design soigné sobre et élégant dans la lignée de la version précédente. Il intègre un écran Full HD Amoled de 5,5 pouces autorisant une lecture confortable en toutes circonstances. À l'inverse du Galaxy S8 et du LG G6, il ne succombe pas à la tendance des écrans borderless puisque la surface utile de l'écran ne recouvre que 73% de la face avant du téléphone.

Un degré de personnalisation très poussé

Le OnePlus 5 évolue sous Android 7 Nougat avec une surcouche maison offrant de nombreuses possibilités de personnalisation. Une fonction de capture d’écran intelligente permet par exemple d’enregistrer des pages web de façon très intuitive. Un mode lecture passe l’écran en noir et blanc pour se rapprocher de l’expérience d’une liseuse.



Il est possible de programmer les boutons capacitifs avec les actions de son choix : un double appui sur le bouton d’accueil pour lancer et désactiver le mode double écran, un appui prolongé pour lancer Google Assistant, etc. On peut même verrouiller l’accès aux applications de son choix. Bref, OnePlus et Android signent l’une des interfaces les plus abouties du marché.

Un monstre de puissance

Avec 6 ou 8 gigaoctets de mémoire vive, 64 ou 128 gigaoctets de mémoire interne et la dernière génération de processeur Snapdragon 835, le OnePlus 5 est un monstre de puissance. Il fait tourner les jeux les plus exigeants avec une fluidité exemplaire et ne souffre quasiment jamais de l’ouverture de multiples applications.



Le OnePlus 5 est aussi parmi les leaders en terme d’autonomie puisqu’il tient largement une journée et demi en utilisation polyvalente et une douzaine d’heures en usage soutenu. La charge rapide assure une demi-journée d’autonomie en seulement une demi-heure.

Enfin un appareil photo efficace

L’appareil photo était le point faible des générations précédentes. OnePlus corrige le tir avec un double capteur. Le premier de 16 mégapixels est associé à un objectif grand angle et l’autre de 20 mégapixels à un téléobjectif.



De quoi zoomer plus profondément sans altérer l’image et réaliser des portraits avec flou d’arrière-plan. Le OnePlus fait aussi des progrès en basse lumière même s’il reste en retrait des meilleurs photophones du marché. La caméra peut filmer jusqu’en 4K avec une stabilisation numérique efficace.

Une nouvelle référence

Design, puissance, photo, autonomie, le OnePlus 5 progresse dans quasiment tous les domaines et constitue une alternative plus que crédible à l’iPhone 7 ou au Galaxy S8 pour 300 à 400 euros de moins. On regrettera surtout l’absence d’étanchéité, l’écran un peu daté et l’impossibilité d’ajouter une carte microSD pour augmenter la mémoire.