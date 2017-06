Le OnePlus 5 est officiel et déjà salué comme le smartphone de l'année

publié le 20/06/2017 à 20:33

Le smartphone des connaisseurs va peut-être finalement s'imposer comme celui de l'année. Depuis son lancement fin 2013, OnePlus fait beaucoup parler dans la communauté high-tech. Créée par un technophile de 25 ans cultivant la discrétion aussi bien que la viralité, la startup chinoise a réussi à fédérer une communauté de geeks très active autour d'une formule atypique dans le milieu de la téléphonie : un seul smartphone, vendu seulement sur invitation en ligne ou lors de ventes éphémères, offrant des composants dernier cri à un rapport qualité prix quasiment imbattable.



La sortie du premier modèle, en 2014, avait fait sensation. Vendu trois fois moins cher que l'iPhone 6, il a été encensé par les sites et revues spécialisées tandis que son mode de distribution inédit a suscité bien des convoitises et renforcé son attractivité. Il fallait être parrainé pour s'inscrire sur le site et pouvoir l'obtenir au terme de plusieurs mois d'attente.

Le lancement du deuxième modèle fut moins probant. Victime de problèmes de fabrication, le OnePlus 2 s'est fait attendre et les critiques ont déploré son autonomie en retrait et la faiblesse de son appareil photo. Le OnePlus 3 a finalement redressé la barre l'an dernier à la faveur d'un bon appareil polyvalent vendu deux fois moins cher que les stars du secteur.

Proche de la perfection

Six mois après le OnePlus 3, le OnePlus 5 signe le retour de la marque chinoise avec un appareil proche de la perfection de l'avis de la plupart des sites spécialisés. Présenté mardi 20 juin, ce nouveau modèle déroule une fiche technique de haut vol soutenant la comparaison avec les smartphones les plus chers du marché pour un prix inférieur à 500 euros.



L'appareil affiche un design soigné sobre et élégant dans la lignée de la version précédente. Il intègre un écran Full HD Amoled de 5,5 pouces capable d'afficher des images à la résolution 1920 x 1080. À l'inverse du Galaxy S8 et du LG G6, il ne succombe pas à la tendance des écrans borderless puisque la surface utile de l'écran ne recouvre que 73% de la face avant du téléphone sur laquelle on retrouve un lecteur d'empreintes digitales.

Un véritable photophone et un monstre de puissance

À l'instar de Huawei avec Leica, le OnePlus 5 met l'accent sur la photo, l'un des point faible de la version précédente, à travers un partenariat avec le fabricant DxOMark. Le module photo est composé d'une double optique de 20 et 16 mégapixels avec grand angle ouvrant à f/1.7 et téléobjectif à f/2.6. Intégré à une plaque en verre dans le coin supérieur gauche de la face arrière du téléphone, il se fond totalement dans la coque et ne dépasse pas du reste du boîtier. La caméra frontale atteint 16 mégapixels.

> OnePlus 5 - Dual Camera. Clearer Photos

Le OnePlus 5 est toujours un monstre de puissance. Il embarque entre 6 et 8 Go de mémoire vive, selon la version, ainsi que la dernière génération de processeur de Qualcomm Snapdragon 835 associé à 64 ou 128 Go de mémoire interne. L'interface repose toujours sur Oxygen OS, une version sans fioriture de Android 7.1.1 Nougat qui passera sous Android O à la fin de l'été. Il bénéficie d'une batterie de 3.300 mAh et de la charge rapide.

Plus facile à acheter

Le OnePlus 5 sera vendu en avant-première dès le 21 juin chez Colette à partir de 499 euros pour le modèle de base et 599 euros pour la version avec 8 Go de Ram et 128 Go de mémoire avant d'être distribué dans les points de vente habituels à partir du 27 juin. Le CEO de OnePlus, Peter Lau, a promis qu'il serait facile à acheter.