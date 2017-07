publié le 09/07/2017 à 10:00

L'heure des vacances a sonné et la technologie n'a pas dit son dernier mot pour autant. Sur la route des vacances, au bord de la piscine ou sur le terrain de vos aventures, de nombreux objets technologiques peuvent s'avérer utiles, rendre la vie plus douce et finalement vous aider à déconnecter loin de la maison.



Qu'il s'agisse de surveiller son domicile à distance, d'emporter sa musique partout avec soi, d'immortaliser des moments intenses, d'être toujours joignable ou de garder la forme avant la rentrée, RTL Futur a sélectionné une quinzaine d'accessoires connectés qui trouveront facilement leur place dans le coffre de la voiture, la valise ou le sac de plage.

Pour partir l'esprit tranquille

Avec plus de 230.000 cambriolages en moyenne en France tous les ans, soit un toutes les deux minutes, le marché des caméras de surveillance connectées se porte bien. À l'instar de la Netatmo Welcome (199 euros), les modèles les plus récents sont désormais capables de reconnaître les visages et de distinguer les humains des animaux et les membres de la famille des inconnus.

La Nest Cam IQ filme en ultra-haute définition Crédit : Nest

L'utilisateur reçoit une alerte sur son smartphone lorsque la caméra détecte un mouvement suspect et peut visionner la séquence stockée et chiffrée dans le cloud. Avantage à la Nest Cam IQ (349 euros) qui enregistre en ultra-haute définition et peut zoomer jusqu'à douze fois dans l'image. Plus polyvalente, la Circle 2 de Logitech (à partir de 199 euros) peut s'installer aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Pour s'ambiancer en toute circonstance

Rien ne vaut une enceinte Bluetooth étanche pour écouter de la musique à la plage, à la piscine ou sur des sentiers de randonnée, sans craindre les projections d'eau ni la poussière. Conçue pour être placée près de l'eau, la Hercules WAE Outdoor Rush (90 euros) offre douze heures d'écoutes. Nomade, étanche jusqu'à un mètre de profondeur, flottante et antichoc, la UE WonderBoom (90 euros) tire son épingle du jeu avec sa fonction d’appairage qui permet de connecter deux modèles simultanément pour obtenir un son stéréo.

L'enceinte UE WonderBoom résiste à une immersion de un mètre pendant trente minutes Crédit : Ultimate Ears

La JBL Charge 3 (130 euros) propose à peu près les mêmes fonctionnalités avec une meilleure autonomie, une puissance conséquente et une prise jack pour la brancher en filaire. Plus puissante et endurante, la Sony SRS-XB40 (250 euros) ne passe pas inaperçu avec ses jeux de lumières multicolores et son stroboscope intégré. Mais elle n'est pas totalement étanche (IPX5).

Pour immortaliser les bons moments

Accroché sur un mur ou enroulé autour d'une branche d'arbre, le trépied Joby Gorillapod (à partir de 25 euros) est l'accessoire indispensable pour prendre un selfie ou immortaliser une scène sous tous les angles. Le style fait très gadget mais les lunettes Snapchat Spectacles (150 euros) sont l'assurance de composer un album de vacances atypique à la faveur de leur caméra embarquée capturant des séquences de dix secondes en vue subjective.

Snapchat lance ses lunettes connectées Spectacles Crédit : Snapchat

Plus classique, la GoPro (de 170 à 470 euros) reste la caméra d'action idéale pour immortaliser les souvenirs sportifs et des voyageurs. Étanche jusqu'à 40 mètres de profondeur, logée dans un boîtier antichocs et alimentée par deux batteries, la caméra 4K WiMius Q1 constitue une alternative crédible et très abordable (moins de 100 euros). Sinon, de plus en plus de drones dotés de capacités de reconnaissance faciale permettent de réaliser des selfies vus d'en haut au rendu saisissant. Mais il faudra y mettre le prix : de 500 euros à près de 1.000 euros.

Pour éviter le coup de la panne

Pour que smartphones et GPS ne tombent pas en rade pendant l'été, mieux vaut prévoir une batterie de secours. La RAVPower 26.800 mAh (40 euros) permet de charger un iPhone jusqu'à dix fois et peut charger trois appareils en même temps. Plus abordable (15 euros) et ultra-compacte, la Anker PowerCore + mini 3.350 mAh autorise une recharge entière. Enfin, même sans prise de courant, le Chargeur solaire Waterproof 5.000 mAh (18 euros) assure une charge continue grâce à ses panneaux solaires.

Pour être affûté à la rentrée

Les bracelets connectés sont devenus des objets incontournables pour les personnes désireuses de profiter des vacances pour aborder le retour au travail en pleine forme. De nombreux fabricants proposent désormais des modèles performants à moins de 150 euros. Simple et efficace, le Fitbit Charge 2 (130 euros) suit les activités sportives, le nombre de pas, les étages montés, le sommeil, les calories brûlées et le rythme cardiaque en continu.

Le bracelet Fitbit Charge 2 est une valeur sûre Crédit : Fitbit

Plus polyvalent et étanche jusqu'à 50 mètres, le Garmin Vovactive HR (230 euros) est capable de s'adapter à un plus grand nombre d'activités comme le vélo ou le golf. Pour les nageurs, la Garmin Swim (130 euros) permet un suivi précis des performances en bassin sans gêner les mouvements.