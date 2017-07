publié le 10/07/2017 à 19:36

Le naufrage du Galaxy Note 7 n’aura pas raison de la gamme de phablette de Samsung. Malgré un fiasco inédit pour un fabricant de smartphones ponctué par la mise en place d’un programme de rappel de grande ampleur et des pertes estimées à près de 5 milliards d’euros, le constructeur sud-coréen devrait bien révéler un Galaxy Note 8 cet été, en plus du lancement d’une version revisitée de son prédécesseur en Corée du Sud depuis début juillet.



Selon Reuters, citant une source proche du dossier, Samsung prévoit d’organiser un événement à New York pour dévoiler son prochain Galaxy Note lors de la deuxième quinzaine d’août. Une source sud-coréenne croit savoir que la conférence de presse aura lieu le 26 août.

Ce calendrier permettrait à Samsung de devancer la présentation de l’iPhone 8, attendue début septembre, et de présenter le Galaxy Note 8 à la presse à Berlin lors du salon IFA qui se tient cette année du 1 au 6 septembre.

Écran infini, double capteur photo et batterie plus légère

Le prochain Galaxy Note devrait hériter de la majorité des caractéristiques de son prédécesseur et bénéficier de certaines innovations introduites avec le Galaxy S8. D’après les dernières informations, il intégrerait un écran sans bordure "infinite display" de 6,3 pouces avec la même définition que le GS8 et un format quasi panoramique de 18,5 :9. Au rayon des nouveautés toujours, l’appareil devrait embarquer la prochaine génération de processeur Qualcomm Snapdragon 836 ainsi qu’un double module photo avec mode portrait et zoom optique, comme le propose l’iPhone 7 Plus.



En revanche, faute d’avoir réussi à développer une technologie permettant de placer le lecteur d’empreinte digitale sous la vitre de l’écran, Samsung l’aurait positionné sur la tranche du téléphone. Mise en cause à l’issue de l’enquête sur les dysfonctionnements du Galaxy Note 7, la batterie devrait faire l’objet de toutes les attentions du constructeur et sa capacité limitée à 3.300 mAh. L’appareil devrait être commercialisé à un prix avoisinant les 1.000 dollars et concurrencer frontalement l’iPhone 8.



