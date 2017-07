VIDÉO - Honor 9, quasiment tout d'un grand

publié le 08/07/2017 à 10:02

Presque tout d’un smartphone haut de gamme pour 400 euros. Avec son dernier téléphone, présenté le 27 juin à Berlin, le fabricant chinois Honor a mis les petits plats dans les grands : le Honor 9 reprend les meilleures caractéristiques du Huawei P10 lancé au début d’année à plus de 600 euros.



Honor est la filiale du fabricant Huawei, principal challenger d'Apple et Samsung. Désireux de devenir la référence pour les 18/35 ans, Honor ne lésine pas sur les moyens et propose régulièrement des smartphones abordables répondant aux attentes de cette gamme d'âge en matière de photographie, de multimédia et de design.

Sur le plan esthétique, le Honor 9 signe une belle montée en gamme. Il reprend le dos en verre aux reflets irisés de son aîné, le Honor 8, cette fois légèrement arrondi sur les bords. Ce format facilite la prise en main a aussi le défaut d’accumuler les traces de doigts. Bon point pour le Honor 9, le lecteur d’empreintes digitales se trouve désormais à l’avant, un positionnement plus intuitif qu’à l’arrière car accessible en toute circonstance.

Rapide et puissant

Le Honor 9 embarque un écran Full HD de 5,2 pouces. Les contrastes sont moins forts que sur les écrans Amoled mais la finesse d’affichage et la luminosité conviennent à la plupart des usages sauf pour la réalité virtuelle. Le rendu des couleurs est plus fidèle avec le profil "chaud" à sélectionner dans les réglages. L’occupation de la face avant par l’écran est d’un peu plus de 70%, bien loin des nouveaux standards haut de gamme autorisés par les écrans borderless qui flirtent avec les 85%.



Il est animé par une puce haut de gamme Kirin 960 avec 4 Go de RAM et s’appuie sur une mémoire interne de 64 Go extensible avec carte microSD. Un attelage suffisant pour le faire tourner sans problème dans toutes les situations, même s’il a tendance à un peu trop chauffer lorsqu'il est trop sollicité. On retrouve une interface Emui basée sur Android 7.



Honor conserve les principes de navigation de Google avec menu déroulant, tiroir d’applications et de nombreux raccourcis intuitifs personnalisables. Le bouton d’accueil intelligent peut par exemple faire office de boutons retour et multitâche et permet d’utiliser l’appareil à une main.

Un double capteur photo dans la moyenne

Pour la photo, le Honor 9 peut compter sur un double module de capteurs couleurs et monochrome de 12 et 20 mégapixels. Le rendu est plus satisfaisant que celui du Honor 8 mais reste en retrait du LG G6, du HTC U11, du Galaxy S8 ou du Huawei P10 notamment à cause d’un contraste trop important. Le mode portrait avec effet bokeh est plutôt efficace. Un zoom hybride permet de zoomer deux fois dans l'image en simulant un zoom optique et un zoom numérique. Mais le rendu donne à voir un peu trop de bruit. À l’avant, les selfies sont assurés par une optique de 8 mégpixels.



Le Honor 9 repose sur une batterie de 3.200 mAh qui tient une douzaine d’heures en usage soutenu avant de devoir être rechargée. La charge rapide permet de faire le plein en une heure et vingt minutes seulement. À noter que contrairement aux appareils haut de gamme, le Honor 9 n’est pas étanche.





Au final, le Honor 9 propose une expérience très confortable pour un prix plus que convenable. Mais entre un bon OnePlus 5, vendu 70 euros de plus, un Galaxy S7 beaucoup plus abordable un an après sa commercialisation, et les multiples références Honor et Huawei, la concurrence s'annonce plus rude que jamais.