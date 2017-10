VIDÉO - Moto Z2 Play : faut-il craquer pour un smartphone modulaire ?

publié le 21/10/2017 à 10:01

Il ne révolutionnera sûrement pas le marché du smartphone mais son concept original en fait l’un des appareils les plus intéressants de sa catégorie. Commercialisé par Lenovo sous la marque Motorola depuis cet été, le Moto Z2 Play (449 euros) n’est pas qu’un smartphone ultra fin doté d’une bonne autonomie. C’est un téléphone modulaire. Il est compatible avec les Moto Mods, une panoplie d'accessoires interchangeables qui viennent se clipser sur la bande magnétique à l’arrière de l’appareil pour améliorer certaines de ses fonctions.



Avec le Moto Z2 Play, et avant lui les Moto Z et Z Play, Lenovo prend le marché à contre courant. Lancée en 2013, la mode des smartphones modulaires est largement retombée l'an dernier avec l'échec du LG G5 (plus de 300 millions de dollars de pertes) et l'abandon du projet Ara de Google.

À l'exception de l'Essential Phone, réservé au marché américain, et du Fairphone, dont les principaux composants peuvent être retirés et changés pour augmenter sa durée de vie, les smartphones en pièces détachés n'ont plus la cote. Le Moto Z2 Play embrasse une autre vision de la modularité, envisagée cette fois sous un angle consumériste comme un relais de croissance.

Des accessoires inégaux facturés le prix fort

Une demi-douzaine d’accessoires sont proposés par Lenovo et les marques partenaires. Ils sont compatibles avec tous les smartphones de la gamme Moto Z. Nous avons essayé la batterie additionnelle Moto Power Pack (2220 mAh, 70 euros), le haut-parleur stéréo JBL SoundBoost 2 (100 euros), le vidéo projecteur d'appoint Moto Insta Share (349 euros), le Moto GamePad (89 euros), la caméra Moto 360 (279 euros) et le Hasselblad True Zoom (300 euros), un zoom optique permettant de zoomer jusqu'à dix fois dans l'image.



Le processus d'installation est particulièrement simple. Les Mods se fixent sur le smartphone à l'aide d'aimants intégrés et sont reconnus par le logiciel en quelques secondes. Tous ces accessoires ont l’avantage de pouvoir être emportés partout avec soi. Le plus astucieux est sans doute la manette qui transforme le téléphone en Switch et est compatible avec plus de 200 jeux. L'intérêt du haut-parleur et du vidéo projecteur est plus relatif face à une véritable enceinte sans-fil ou un vrai rétro-projecteur dont les fonctions seront plus avancées pour les mêmes tarifs.



La caméra 360 et le zoom optique x 10 complètent efficacement l’appareil du téléphone mais ils sont très chers. Avec un capteur dorsal 12 mpx et frontal 5 mpx, Lenovo signe par ailleurs un module photo de globalement bonne facture. Le rendu des clichés est plutôt bon avec des couleurs éclatantes et des contrastes marqués. La caméra est capable de filmer en 4K.



Un milieu de gamme efficace

Pour le reste, le Moto Z2 Play répond bien à la plupart des besoins même si son processeur Snapdragon 626 est un peu moins réactif que les dernières puces haut de gamme. Son écran Super Amoled Full HD de 5,5 pouces est très confortable et sa batterie de 3.000 mAh lui permet de tenir largement au-delà d’une journée sans passer par la recharge. L'appareil dispose d'un port USB-C compatible avec la charge rapide. Il a également la chance d’accueillir une prise jack.



Au final, le Moto Z2 Play est un smartphone milieu de gamme efficace. Un peu en retrait du One Plus 5, vendu dans la même fourchette de prix, il se distingue grâce à ses Mods qui permettent d’ajouter des fonctionnalités sympathiques. À condition d’y mettre le prix : avec tous ses accessoires, le Moto Z2 Play coûte aussi cher qu’un iPhone X.