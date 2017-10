VIDÉO - Microsoft Surface Book 2 : un sérieux rival pour le MacBook Pro

publié le 17/10/2017 à 16:25

Pour accompagner le déploiement de la mise à jour Windows 10 Fall Creators Update le mardi 17 octobre, Microsoft renouvelle sa gamme d’ordinateurs portables avec la deuxième génération du Surface Book. Comme son prédécesseur, le Surface Book 2 possède un écran détachable utilisable comme une tablette tactile et une solide configuration graphique. Fort de nouveaux processeurs et de nouvelles cartes graphiques, il est annoncé comme l’appareil Surface le plus puissant jamais créé. Microsoft espère qu'il saura convaincre les créatifs de l'image de quitter l'univers d'Apple.



Dans sa version de base, le Surface Book 2 est proposé avec écran PixelSense de 13,5 pouces, un processeur Intel bicœur i5 de septième génération et une carte graphique Intel HD 620. Il est possible d’opter pour un processeur Intel quadricœur i7 de huitième génération couplé à une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1050 avec mémoire graphique de 2 Go. Calibrée pour la plateforme de réalité mixte de Microsoft, cette version est capable de faire tourner des jeux comme Gears of War 4.

Microsoft propose également une version 15 pouces équipée du processeur Intel de huitième génération et d’une carte graphique GeForce GTX 1060. Mais ce modèle sera seulement disponible aux États-Unis.

Un appareil pour plusieurs usages

Microsoft affirme que le Surface Book 2 est deux fois plus puissant que son prédécesseur et annonce jusqu’à 17 heures d’autonomie lorsqu’il est utilisé comme un ordinateur. Car comme son prédécesseur, l’appareil se veut résolument hybride.



Il peut être utilisé en mode ordinateur, en mode tablette en détachant l’écran, en mode studio en repliant la charnière et en associant le stylet ou le Surface Dial (deux accessoires vendus 110 euros par Microsoft) ou en mode visionnage en retournant l’écran sur la charnière.

Le Surface Book 2 peut être utilisé en mode studio Crédit : Microsoft

Pour le reste, le Surface Book 2 reprend l'essentiel du design de son aîné articulé autour d'une charnière, d'un écran détachable et d'un clavier plutôt confortable. Il est proposé avec 8 ou 16 Go de RAM et avec un SSD de 256, 512 Go ou 1 To2. Il comprend deux ports USB de première génération, un port USB-C, une prise jack 3.5 mm et un lecteur de carte SD.



Le Surface Book 2 sera disponible à partir du 9 novembre en précommande et dès le 16 novembre en magasin. Compter 1.749 euros pour la version 13,5 pouces de base et au moins 2.249 euros pour la version équipée d’un processeur Intel Core i7 de huitième génération. À titre de comparaison, le MacBook Pro avec barre de fonction tactile est proposé à partir de 1.999 euros avec un processeur Intel Core i5 bicoeur de 7e génération à 3,1 GHz, 8 Go de mémoire et SSD de 256 Go.