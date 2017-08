publié le 21/08/2017 à 02:37

Dimanche 20 août, à l'occasion de sa conférence pré-Gamescom, Microsoft a lancé les précommande de sa nouvelle console : la Xbox One X, ainsi que l’édition collector limitée Project Scorpio. Depuis dimanche, il est donc possible de pré-commander la console, qui sera disponible dès le 7 novembre prochain. La version standard et la version Scoprio (uniquement disponible en pré-commande) coûtent 499 euros chacune.



L'été dernier, Microsoft avait teasé cette nouvelle console comme "la plus puissante qui ait jamais été créée". Il faut dire que son "cœur" regorge de hardwares (matériel informatique) qui surpassent les autres machines. Par exemple, le site Eurogamer, qui a obtenu l’exclusivité sur les premiers détails de la Scorpio explique "qu'elle sera 4,6 fois plus puissante que la Xbox One".

Concrètement, les joueurs pourront donc découvrir des jeux avec une qualité visuelle exceptionnelle. Un point en plus pour la Scorpio, qui devrait ainsi tourner à plein régime pendant une partie pour proposer le meilleur du gaming : une immersion totale dans un jeu, sans avoir besoin d'un casque de réalité virtuelle.