Paint 3D, Edge, jeux... Les nouveautés de Windows 10 Creators Update

publié le 12/04/2017 à 10:24

Ce mardi 11 avril marque un virage important pour Microsoft. La firme de Redmonds lance officiellement la seconde mise à jour majeure de son système d’exploitation Windows 10, installé sur près de 400 millions de machines au dernier pointage. Baptisée Creators Update, elle est déployée gratuitement et progressivement aux utilisateurs du logiciel dans le monde entier par l’intermédiaire du logiciel Windows Update ou en se rendant dans le menu démarrer, dans les paramètres puis dans l’onglet Mise à jour.



Cette nouvelle version ancre définitivement les nouvelles orientations de Microsoft dans le marbre. Le créateur du PC est désormais un fabricant de produits et logiciels à destination des créatifs et met à leur disposition plusieurs outils pour libérer leur créativité et faciliter leurs travaux artistiques.

Windows 10 Creators Update fait entrer Microsoft dans l’ère de la 3D. Après avoir raté le virage de la mobilité, la société de Satya Nadella ne veut pas manquer celui de la tridimension. De la modélisation à la visualisation, Microsoft déroule pour cela une stratégie globale mettant à contribution le logiciel et le matériel pour mettre la 3D à disposition du plus grand nombre et s’imposer comme un acteur incontournable en la matière.

Paint en tridimension

La Creators Update souhaite permettre à tous de créer, partager et expérimenter en 3D. Le point d’entrée de cette stratégie est Paint. Le logiciel historique de dessin subit une refonte importante et permet désormais de concevoir facilement des scènes et objets en 3D. L’application offre la possibilité de scanner un objet réel en 3D avec son smartphone puis de le télécharger dans le logiciel afin de l’éditer, voire de l’imprimer ensuite en 3D.

> Introducing 3D in Windows 10

La plateforme communautaire Remix 3D donne accès à de nombreux modèles en 3D prêts à l’emploi pour permettre aux utilisateurs lambdas de trouver l’inspiration et créer rapidement des scènes et objets tridimensionnels. Microsoft a aussi annoncé la disponibilité prochaine de casques de réalité mixte abordables (conçus par HP, Lenovo, Dell, Acer et Asus) capables d’intégrer des éléments virtuels au sein d’un décor réel pour obtenir un aperçu in situ de l’intégration des objets créés via ses logiciels.

Un mode jeu optimisé

La Creators Upadate inaugure un mode "Jeu". Symbolisé par le logo Xbox, il donne accès aux différents réglages des jeux et permet notamment de fluidifier l’affichage en optimisant l’utilisation des ressources du processeur pour la carte graphique. Il propose aussi des raccourcis permettant d’enregistrer des vidéos ou des captures d’écran pendant les parties. Il est aussi possible d’instaurer des limites de temps pour réduire la consommation de jeux de certains utilisateurs.

Le nouveau mode jeu de Windows 10

Plus de contrôle des paramètres de sécurité

Microsoft profite de cette mise à jour pour faire un effort de transparence sur son traitement des données personnelles. La Creators Update simplifie la présentation des différents niveaux de protection et améliorer l’identification des menaces et des failles au sein du Windows Security Center, un panneau de configuration centralisant tous les paramètres de sécurité et envoyant régulièrement des bulletins de santé de l’appareil.

Le Windows Security Center de Windows 01

Le navigateur Edge moins énergivore

Microsoft apporte quelques modifications à son navigateur Internet Edge qui devient le premier navigateur capable de lire des vidéos Netflix en 4K. Moins gourmande en énergie que la version précédente, cette nouvelle mouture peut désormais afficher un aperçu des onglets sous forme de vignettes dans la partie supérieure de l’écran et en mettre certains de côté afin d’y revenir plus tard. Le navigateur va aussi bloquer les contenus Flash identifiés comme peu fiables.

La nouvelle version de Microsoft Edge