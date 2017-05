publié le 02/05/2017 à 20:08

Microsoft veut reprendre pied sur le marché de l’éducation. Désireux de ne pas laisser à Google et aux Chromebook le monopole du secteur, la firme de Redmond a tenu une conférence de presse mardi 2 mai à New York pour annoncer le lancement de Windows 10 S, une déclinaison allégée et plus sécurisée de Windows 10 à destination des étudiants.



Très lucratif, le marché des tablettes et ordinateurs hybrides low cost est largement dominé par Google aux États-Unis. Le géant américain propose depuis plusieurs années des ordinateurs conçus pour le travail de bureautique à moins de 300 dollars évoluant sous Chrome OS et connectés au cloud Google Docs. Apple a fait un timide pas dans cette direction le mois dernier en ajoutant à son catalogue un iPad à 409 euros.

Des PC Windows 10 S à moins de 200 euros

Géant du logiciel, Microsoft est encore un jeune constructeur matériel. La gamme Surface n’a pas encore cinq ans et ses tablettes et PC hybrides sont des produits haut de gamme, pas vraiment taillés pour le pouvoir d’achat des étudiants. Windows 10 S vient combler ce manque via un réseau de constructeurs partenaires. Nouveau-venu dans la famille Windows, Windows 10 S est une version allégée de Windows 10, conçue pour répondre aux besoins d’une utilisation en classe.

Windows 10 S propose un bureau épuré, un allumage et une ouverture de session plus rapides. Une quinzaine de secondes seront nécessaires à un élève pour se connecter à un appareil Windows 10 S. Ce nouveau système d’exploitation est aussi plus restreint pour plus de sécurité. Seules les applications disponibles sur le Windows Store peuvent être installées. Cela limite les risques d’infection du système. Microsoft a indiqué que la suite Office 365 allait très prochainement être disponible dans le store.



Les étudiants ou les professeurs désireux d’utiliser des applications ne figurant pas dans le Windows Store pourront migrer vers Windows 10 Pro pour 49,99 dollars. Windows 10 S sera disponible gratuitement cet été sur des ordinateurs développés par plusieurs partenaires dont Acer, Asus, Dell, HP et Samsung dont le prix avoisinera les 200 euros. Windows 10 S donne aussi accès à la suite informatique Office 365 et un abonnement gratuit à Minecraft Education Edition, une version du célèbre jeu dédiée à l’apprentissage du code informatique.

Un nouveau PC hybride Surface sous Windows 10 S

Windows 10 S est accompagné par une nouvelle machine dans la gamme Surface, le Surface Laptop. Disponible en quatre coloris (argent, bleu, bordeaux et graphite), ce PC portable d’environ 1,4 kg comprend un écran tactile de 13,5 pouces, compatible avec le stylet Pen pour une prise de notes intuitive. On retrouve des processeurs Intel Core i5 ou i7 et une autonomie annoncée à 14h30. Des performances haut de gamme qui justifient son prix, à partir de 999 dollars, mais ne le positionnent pas vraiment comme un concurrent des Chromebooks.

