publié le 26/03/2017 à 10:00

Le style n’est pas très discret et l’ensemble fait carrément gadget mais c’est peut-être le début d’une révolution. Snapchat a lancé cet été aux États-Unis les Spectacles. Vendue 130 dollars, cette paire de lunettes est équipée d’une caméra qui filme le monde à la place de vos yeux. Elle capture des vidéos proches de la vision humaine et permet de partager ce que l’on voit réellement ou, à l’inverse, de plonger dans le regard d’autrui.



Les Spectacles sont une extension de l’application Snapchat. Une fois synchronisées avec l’application, elles capturent des séquences de dix secondes en appuyant sur le bouton situé au-dessus du verre gauche. L’objectif au-dessus du verre droit filme des images à 115 degrés avec autant de hauteur que de largeur, ce qui correspond à peu près à l’angle de vue de l’œil humain. Dans un souci d’interactivité, les vidéos peuvent être visionnées aussi bien à l’horizontale qu’à la verticale.

Pas des lunettes d'espion mais plus spontanées qu'un smartphone

Les Spectacles ne sont pas des lunettes d’espion. Lorsqu’on déclenche un enregistrement, un cercle lumineux apparaît au-dessus du verre gauche. Mais elles s’oublient assez rapidement. Et comme elles laissent les mains libres pendant l’enregistrement, elles donnent la possibilité de filmer des moments bruts de la vie quotidienne, beaucoup plus spontanés qu’à travers l’objectif d’un smartphone.

Les vidéos sont transférées dans l’application Snapchat en WiFi ou Bluetooth. Elles sont conservées dans l’onglet "Memories" et peuvent être éditées ou partagées via les "Stories". Il est possible d’obtenir la version HD des vidéos en activant la puce WiFi des lunettes pour les connecter au smartphone. Comme la plupart des smartphones, les images sont très nettes en plein jour mais laissent à désirer une fois la nuit tombée.



Les lunettes disposent d’une autonomie suffisante pour enregistrer une centaine de vidéos. Il faut ensuite les recharger dans leur étui de rangement, qui permet quatre charges complètes. Les Spectacles ne sont pas encore disponibles en France mais on peut déjà se les procurer sur eBay.