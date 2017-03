publié le 29/03/2017 à 20:19

L’heure de la revanche a sonné pour Samsung. Le géant sud-coréen a dévoilé mercredi 29 mars à New York le Galaxy S8, son nouveau smartphone haut de gamme dont la principale innovation est l’écran quasiment intégral et la disparition du bouton d’accueil. Le plus grand vendeur mondial de smartphone joue gros avec ce lancement. Le précédent, celui du Note 7, s’était soldé il y a six mois par un naufrage industriel inédit avec le rappel de près de trois millions d’appareils aux batteries défectueuses et un manque à gagner de près de cinq milliards d’euros. Désireux de faire taire les critiques et de regagner la confiance du public, Samsung a multiplié les annonces, insistant sur le soin apporté au contrôle de la qualité de ses prochains appareils. La marque a même décalé le lancement de ses nouveaux modèles de plusieurs semaines et bradé sa conférence au Mobile World Congress afin de peaufiner leur conception.

Un écran débordant pas plus encombrant

La présentation du Galaxy S8 au Lincoln Center de New York devant plusieurs milliers de journalistes doit définitivement tourner la page de cet épisode. Comme le prédisaient les rumeurs, ce nouveau smartphone est un concentré d’innovations. Tout, ou presque, du Galaxy S8 avait été éventé dans la presse ces dernières semaines. Cela n’a pas empêché le géant coréen de faire sensation avec le design "infinity display" de son nouveau smartphone.

Inspiré des piscines à débordement, l’écran bord à bord du Galaxy S8 recouvre presque la totalité de la face avant de l’appareil. Les bandes horizontales qui encadraient l’écran du S7 ont quasiment disparu et la dalle Super Amoled de 5,8 pouces (6,2 pouces pour le S8+) se fond avec le corps du téléphone qui donne l’impression de n’être qu’un écran. Le S8 offre ainsi un ratio panoramique proche de celui du cinéma et une surface d’affichage supérieure à celle de ses concurrents les plus grands (5,5 pouces pour le P10 Plus de Huawei et l’iPhone 7 Plus) tout en proposant un encombrement à peu près similaire à celui du Galaxy S7 Edge.

Mode multi-tâche et bouton invisible

Cet écran généreux permet d’afficher plusieurs applications en même temps. Samsung l’a bien compris et l’accompagne d’un mode multi-fenêtre permettant par exemple de continuer à visionner une vidéo tout en répondant à un SMS. Ce parti-pris au niveau du design est également supporté par des astuces logicielles permettant d’utiliser le smartphone à une main. Si le capteur d’empreinte digitale est relégué à l’arrière du téléphone, plusieurs systèmes permettent de le déverrouiller par la reconnaissance du visage ou de l’iris.



L’autre innovation majeure du Galaxy S8 est la disparition du bouton principal. La navigation s’effectue désormais par l’intermédiaire de boutons d'accueil et de retour invisibles logés sous l’écran et répondant comme des boutons physiques grâce à une technologie de retour haptique.

> Découvrez le Galaxy S8 de Samsung Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : RTLnet / Philippe Corbé | Durée : | Date : 29/03/2017

Un assistant intelligent encore mystérieux

Sur le plan des performances, le S8 bénéficie du processeur Exynos 8895 et de 4 Go de RAM, une configuration augurant d’une fluidité sans faille peu importe les usages. Le S8 peut aussi être utilisé comme un PC Android via le système Dex, un socle reliant le smartphone à un écran de PC en HDMI. Enfin, Samsung a revu la capacité de la batterie à la baisse (3.000 mAH pour le S8 contre 3.600 mAH pour le S7 Edge), signe de sa volonté de ne rien laisser au hasard.



Samsung a beaucoup insisté sur les capacités de Bixby, son nouvel assistant intelligent, capable de fonctionner à la voix et de reconnaître des produits et des lieux à partir de simples images. D’après Samsung, il serait plus tolérant envers les erreurs que ses concurrents Alexa, Siri ou Google Assistant et prendrait davantage en compte le contexte dans ses réponses. Mais il faudra attendre sa traduction en français et sa compatibilité avec des applications tierces pour évaluer son efficacité.

Des smartphones très haut de gamme

Le Galaxy S8 et sa déclinaison S8+ sont toujours résistants à l’eau et à la poussière. Leur mémoire initiale de 64 Go peut être augmentée avec des cartes microSD. Ils seront disponibles en trois coloris, noir, gris et argent. Ils sont disponibles en précommande dès ce soir à 809 et 909 euros pour une livraison à partir du 20 avril et s’afficheront en boutique le 28 avril.